Alerte médaille, relais 3000 m femmes : l'or et la meilleure performance olympique pour les Pays-Bas

Les Néerlandaises sont les championnes olympiques du relais 3000 m femmes à Beijing 2022 !

Impressionnante de régularité et de vitesse, Suzanne Schulting, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer et Yara Van Kerkhof ont dominé la finale de la tête et des épaules, améliorant la meilleure performance olympique avec un chrono de 4 m 3 s 40.

Plus d'informations à suivre...

Les athlètes de la République de Corée ont réussi un superbe finish pour récupérer la médaille d'argent.

La République populaire de Chine prend une belle médaille de bronze.

Le Canada, emmené par Kim Boutin, Courtney Sarault, Florence Brunelle et Alyson Charles, a terminé 4e.

L’Italie a terminé à la première place de la finale B et se classe donc 5e de la compétition.

Toutes les statistiques de la course