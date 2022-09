EuroBasket 2022 : La France s'incline en finale face à l'Espagne d'un immense Juancho Hernangomez

Comme aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la France termine l'EuroBasket 2022 avec une médaille d'argent.

Les Bleus ont été battus par l'Espagne en finale du Championnat d'Europe ce dimanche 18 septembre à Berlin (88-76).

Pénalisés par un début de match timide face à une équipe qui a pu compter sur un incroyable Juancho Hernangomez (27 points). La performance de l'ailier-fort a été le symbole d'une sélection ibérique très adroite à trois points. Les joueurs de Sergio Scariolo ont marqué 15 de leurs 31 tentatives derrière l'arc.

Les hommes de Vincent Collet ont couru après le score pendant la majeure partie de la rencontre. Malgré un retard qui s'est élevé à 21 unités dans le deuxième quart-temps, les Tricolores n'ont jamais abdiqué.

Ils sont revenus à trois points après la mi-temps. Les partenaires d'Evan Fournier (23 points) ont haussé le ton en défense, mais ils ont manqué de justesse en attaque pour repasser devant au tableau d'affichage. Les Bleus ont encaissé 35 points après perte de balle. C'était trop pour empêcher l'Espagne de décrocher son quatrième titre continental.

« On voulait l’or. Passer si près du but, c’est dur. C’est dur de laisser passer ça », a réagi Rudy Gobert, élu dans le cinq majeur de la compétition, au micro de Canal+.

Malgré les absences de Nicolas Batum et Nando De Colo, la France a décroché une deuxième médaille d'argent consécutive au niveau international. Le collectif tricolore a prouvé sa force de caractère en atteignant la finale européenne après des rencontres compliquées en huitième de finale face à la Turquie (87-86) et contre l'Italie en quart de finale (93-85), terminées après les prolongations. En finale, les Bleus sont revenus dans le match et ont pu y croire grâce à leur ADN défensif. C'est la troisième médaille d'argent de leur histoire au niveau continental après 1949 et 2011.

Alors que la Roja réalise le doublé après le titre mondial remporté en 2019, la France conforte sa place parmi les nations dominantes du basketball mondial et continue son apprentissage sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le résumé de Espagne - France en finale de l'EuroBasket 2022

Pendant les quatre premières minutes du match, les points sont presque exclusivement marqués sur la ligne de lancers-francs. À ce petit jeu, l’Espagne prend les devants face à une équipe de France beaucoup sanctionnée (9-5).

La Roja fait le premier break face à des Bleus maladroits. Après 5 min 08 s, les Espagnols ont neuf points d’avance grâce à Lorenzo Brown et un trois points de Jaime Fernandez (14-5).

Les hommes de Sergio Scariolo sont très actifs en défense et provoquent des pertes de balle françaises. Willy Hernangomez offre 11 points d’avance à l’Espagne à 2 min 41 s de la fin du premier quart-temps.

Les Tricolores n’arrivent pas à marquer de tirs à trois points. Evan Fournier cherche les points en allant sur la ligne des lancers-francs grâce à ses pénétrations. Quand Thomas Heurtel parvient finalement à marquer avec une tentative derrière l’arc, Rudy Fernandez lui répond. La France a neuf points de retard après dix minutes de jeu (23-14).

Juancho Hernangomez donne 15 points d’avance à la Roja dès la deuxième minute du deuxième quart-temps (29-14). Les Bleus sont mis en échec par la défense ibérique.

L’ailier-fort met quatre de ses cinq premiers tirs à trois points et l’écart flirte avec les 20 unités (35-16). Il est sanctionné par une faute technique à 6 min 34 s de la mi-temps. Les vice-champions olympiques en titre en profitent avec une action à quatre points grâce à Rudy Gobert et Élie Okobo (35-20).

Les Espagnols sont incroyablement adroits à trois points et conservent plus de 15 points d’avance malgré la réussite extérieure d’Élie Okobo (42-25). Les Bleus perdent leur dixième ballon avant la 18e minute de jeu et se font sanctionner.

L’avance de la Roja dépasse les 20 unités quand Willy Hernangomez marque un panier avec la faute à 2 min 31 s de la faute (47-26). Thomas Heurtel et Terry Tarpey sont une nouvelle fois les facteurs X de la France. Le joueur du Mans réduit l’écart à 15 unités avant qu’Evan Fournier ne rentre un tir à trois points depuis le coin (47-35).

Le joueur des New York Knicks claque un dunk juste avant la pause alors que l’Espagne ne réussit pas à marquer le moindre point pendant les 2 min 32 avant la mi-temps. Elle ne mène plus que de dix points à 20 minutes du terme (47-37).

Les premiers points de la seconde période sont pour les Bleus grâce à un panier avec la faute de Guerschon Yabusele (47-40). L’ailier-fort du Real Madrid enchaîne et ramène les Bleus à cinq points (47-42).

Après cinq minutes sans marquer, l’Espagne retrouve le chemin du panier avec un dunk de Willy Hernangomez.

Guerschon Yabusele permet aux Tricolores de recoller à trois unités, mais la Roja répond avec un 9-0 (58-46). L’écart tourne autour des dix unités malgré les 26 points du duo Evan Fournier - Guerschon Yabusele.

Élie Okobo marque son troisième panier à trois points de la soirée et la France n’a plus que deux possessions de retard à une minute de la fin du troisième quart-temps (63-57). Usman Garuba le contre au buzzer du troisième quart-temps et les champions du monde entament les dix dernières minutes avec neuf points d’avance (66-57).

À huit minutes du buzzer, Sergio Scariolo reçoit une faute technique. Les Bleus en profitent pour revenir à sept points (68-61), mais dans la foulée, Juancho Hernangomez inscrit un nouveau tir à trois points (71-61). Malgré une solide défense, les Bleus perdent trop de ballons pour recoller au score.

L’écart est toujours de dix points à cinq minutes du terme (73-63).

Quand Evan Fournier inscrit un tir à trois points, Alberto Diaz lui répond et le temps file en faveur de la Roja (78-66). Lorenzo Brown réalise un excellent match à la mène espagnole. Sur sa onzième passe décisive de la soirée, Alberto Diaz redonne 15 points d’avance à l’Espagne (85-70).

Les derniers paniers d’Evan Fournier qui termine le match avec 23 points n’ont pas été suffisants pour renverser la Roja qui décroche sa quatrième couronne européenne (88-76).

Les résultats de l'EuroBasket 2022

Tous les matchs de la phase finale se déroulaient à Berlin.

Samedi 10 septembre

Turquie - France : 86-87

: 86-87 Slovénie - Belgique : 88-72

Allemagne - Monténégro : 85-79

Espagne - Lituanie : 102-94

Dimanche 11 septembre

Ukraine - Pologne : 86-94

Finlande - Croatie : 94-86

Serbie - Italie : 86-94

Grèce - République tchèque : 94-88

Mardi 13 septembre

Allemagne Grèce : 107-96

Espagne - Finlande : 100-90

Mercredi 14 septembre

Slovénie - Pologne : 87-90

France - Italie : 93-85

Vendredi 16 septembre

Allemagne - Espagne : 91-96

Pologne - France : 54-95

Dimanche 18 septembre