Les records olympiques à battre à Beijing 2022

Hanyu Yuzuru (JPN) : Patinage artistique

L’athlète japonais est devenu seulement le quatrième patineur artistique masculin à remporter deux médailles d’or olympiques consécutives à PyeongChang 2018. À Pékin, il tentera de devenir le premier homme depuis le Suédois Gillis Grafström en Suède à décrocher un troisième titre de rang. Hanyu reste le premier patineur asiatique à avoir remporté l’or olympique, ainsi que le plus jeune champion de patinage masculin depuis 1948 !

Le Japonais Hanyu Yuzuru durant le programme libre de patinage artistique lors du huitième jour des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Jean Catuffe

Ester Ledecka (CZE) : Ski alpin/Snowboard

Ledecka est devenue la première femme et seulement la troisième athlète à remporter des médailles d’or dans deux sports différents lors d’une même édition des Jeux Olympiques d’hiver à PyeongChang 2018. La star tchèque est entrée dans le livre des records en s’octroyant l’or du super-G avant de réitérer sa performance lors du slalom géant parallèle en snowboard. Elle est ainsi devenue la première athlète à décrocher deux médailles d’or dans une même édition des Jeux d’hiver en utilisant deux types d’équipement distincts. À Pékin, elle peut devenir la première athlète à remporter l’or dans deux sports différents pour la seconde fois.

La médaillée d’or tchèque Ester Ledecka parle aux médias durant sa conférence de presse aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Suède (SWE) : Curling

L’équipe suédoise de curling féminin est la plus titrée de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver depuis que l’épreuve y a été introduite à Nagano 1998. Les Suédoises se sont adjugées cinq médailles, dont trois en or, quand le Canada, second pays le plus décoré, compte deux titres. Si elle réussissait à conserver son titre de PyeongChang 2018, la Suède continuerait à alourdir son record avec une nouvelle médaille d’or.

Les vainqueurs de la médaille d’or, les Suédoises Sofia Mabergs, Agnes Knochenhauer, Sara McManus et Anna Hasselborg, célèbrent leur victoire en finale des Jeux de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Charlotte Kalla (SWE) : Ski de fond

Kalla est devenue la première athlète à remporter trois médailles consécutives sur le 10km libre après celle d’argent récoltée à PyeongChang 2018. À Pékin, elle vise ni plus ni moins que la gloire. Bjørn Dæhlie avait remporté deux titres consécutifs durant les trois Jeux où l’épreuve était disputée par des hommes, alors que Marit Bjorgen a décroché l’argent à Turin 2006 et le bronze en 2010 et 2018. Kalla pourrait donc atteindre de nouveaux territoires si elle ajoute une nouvelle récompense à sa médaille d’or de Vancouver 2010 et ses deux d’argent des deux éditions suivantes.

La Suédoise Charlotte Kalla skie durant le 10 km libre de ski de fond féminin des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Shaun White (USA) : Snowboard

White a consolidé son héritage à PyeongChang 2018, où il est devenu le seul athlète à remporter trois titres olympiques en snowboard. L’Américain avait déjà glané la médaille d’or à Turin 2006 et Vancouver 2010 et ne cherchera rien de moins que d’en décrocher une quatrième à Pékin. Sa compatriote Jamie Anderson se classe seconde en terme de médailles dans toute l’histoire avec deux médailles d’or et une d’argent en slopestyle et big air femmes.

L'Américain Shaun White. Photo de 2018 Getty Images

Natalie Geisenberger (GER) : Luge

L’Allemande est d’ores et déjà la lugeuse la plus titrée de l’histoire olympique avec pas moins de cinq médailles, dont quatre en or, qu’elle a récoltées dans trois Jeux d’hiver. Geisenberg s’est offerte le bronze en simple à Vancouver 2010, avant de remporter l’or en simple et en relais par équipe à Sotchi et PyeongChang. Elle peut renforcer encore un peu plus son héritage à Pékin.

L'Allemande Natalie Geisenberger. Photo de 2018 Getty Images

Sven Kramer (NED) : Patinage de vitesse

Kramer est le patineur de vitesse le plus titré de l’histoire avec neuf médailles, dont quatre en or, remportées à travers quatre Jeux Olympiques d’hiver. À PyeongChang 2018, le Néerlandais a dépassé d’illustres grands noms, Ivar Ballangrud et Clas Thunberg pour ne pas les citer, pour faire son entrée dans les livres d’histoire. Il est également devenu le seul patineur de vitesse à gagner la même épreuve trois fois avec son sacre sur 5000m, qu’il a ajouté à ses titres de Vancouver 2010 et Sotchi 2014.