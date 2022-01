Les athlètes à suivre à Beijing 2022 : Partie 1

Mikaela Shiffrin (USA), Ski Alpin, 26 ans

Shiffrin s’est gagné un statut de légende sur les pistes avec ses performances sur la scène internationale, décrochant plus de 70 victoires en Coupe du monde de Ski Alpin. À Pékin, elle a la possibilité de s’offrir une troisième médaille d’or olympique, après son or de Sotchi 2014 en slalom féminin et son or de PyeongChang 2018 en slalom géant.

Mikaela Shiffrin Photo de 2018 Getty Images

Hanyu Yuzuru (JPN), Patinage Artistique, 27 ans

Hanyu a remporté la première de ses deux médailles d’or olympiques à Sotchi 2014, où il est devenu le premier homme à s’adjuger l’or pour le Japon en patinage artistique masculin, mais également le premier patineur à obtenir un score de plus de 100 points dans le programme court individuel masculin. Il s’est offert un second titre à PyeongChang 2018, pour devenir le premier athlète à remporter deux médailles d’or consécutives en patinage artistique depuis Dick Buffon à Saint-Moritz 1948 et Oslo 1952.

Hanyu Yuzuru Photo de 2018 Getty Images

Sofia Goggia (ITA), Ski Alpin, 29 ans

L’Italienne Sofia Goggia dévalera les pistes à toute vitesse, à la poursuite de médailles d’or dans plusieurs disciplines lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, si elle parvient à revenir en forme. Elle a décroché l’or de la descente féminine à PyeongChang 2018 et, depuis, n’a cessé d’afficher une forme éblouissante au plus haut niveau international. La plupart de ses succès sont intervenus dans sa discipline fétiche, la descente féminine, avec notamment une série de sept victoires consécutive. Mais en janvier 2022, l'Italienne s'est malheureusement blessée lors d'une course à Cortina d'Ampezzo, laisser planer le doute sur sa présence à Beijing 2022 lors de l'entraînement officiel et obligatoire de la descente féminine, le 12 février.

Sofia Goggia Photo de 2018 Getty Images

Johannes Thingnes Bø (NOR), Biathlon, 29 ans

Le Norvégien Johannes Thingnes Bø est destiné à monter de nouveau sur le podium après son succès olympique d’il y a quatre ans. À PyeongChang 2018, il s’est adjugé l’or olympique du 20km individuel chez les hommes, ainsi que deux médailles d’argent sur le relais et le relais mixte. Après s’être assuré un troisième Globe de Cristal consécutif en mars dernier, la star du biathlon cherchera à enregistrer de nouveaux médailles olympiques à Pékin.

Johannes Thingnes Bø Photo de 2018 Getty Images

Eileen Gu (CHN), Ski acrobatique, 18 ans

Tout juste auréolée de son premier Globe de Cristal de la Coupe du monde FIS de Ski Acrobatique ce mois-ci, Eileen Gu a trouvé sa vitesse de croisière au meilleur des moments. Faisant partie des favorites à la médaille d’or de l’épreuve féminine de halfpipe de ces Jeux Olympiques d’hiver, elle espère répéter, ou même améliorer, sa performance en Coupe du monde à Beijing 2022.

Eileen Gu Photo de 2020 Getty Images

Mikaël Kingsbury (CAN), Ski acrobatique, 29 ans

Après une neuvième victoire consécutive en Coupe du monde FIS de Ski acrobatique 2019/20, la 70ème en carrière pour Kingsbury, il semblerait que le champion olympique en titre venant du Canada ait atteint sa forme optimale au meilleur des moments dans l’optique de défendre sa médaille d’or lors de ces Jeux d’hiver. À PyeongChang 2018, l’athlète de 29 ans avait ajouté l’or des bosses masculines à ses deux médailles d’argent ramenées de Sotchi quatre ans plus tôt.