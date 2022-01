Grandes rivalités : Hanyu Yuzuru et Nathan Chen en patinage artistique

Les toutes premières confrontations en compétitions majeures des deux meilleurs patineurs artistiques hommes du moment, remontent à la saison 2016/17. Nathan Chen a livré une belle bataille face à Hanyu Yuzuru durant son tout premier Grand Prix Final, repartant finalement avec l’argent. Et même si Hanyu a remporté l’or, il s’est tout de même incliné de 10 points face à Chen lors du programme libre.

L’année suivante, durant les Championnats des quatre continents 2017, qui se déroulaient à Gangneung, en République de Corée, Chan a battu pour la première fois son rival Hanyu. La réponse du Japonais est arrivée seulement un mois plus tard, quand Hanyu s’est imposé pour la deuxième fois aux Championnats du monde. Chen a dû se contenter de la 6e place, 31 points derrière Hanyu.

Avant l’émergence de Nathan Chen, le seul patineur en capacité de faire peur à Hanyu était l’Espagnol Javier Fernandez, qui a d’ailleurs battu le Japonais deux fois aux Mondiaux 2016 et 2017. La saison olympique 2017/18 s’annonçait plus serrée que jamais.

Au début de la saison, Chen a prouvé l’étendue de son potentiel lors de la Coupe de Russie, à Moscou, en prenant la tête du programme court et la seconde place du programme libre. Avec ces deux performances, il s’est imposé face au champion du monde et champion olympique en titre, Hanyu, qui a remporté uniquement le libre.

Le second duel de la saison entre les deux hommes, devait être le Grand Prix Final à Nagoya, au Japon. Mais Chen n’a eu aucune difficulté à s’imposer en l’absence de son rival Hanyu, blessé lors du NHK Trophy à Osaka peu de temps avant. En amont des Jeux Olympiques de PyeongChang 2018, l’Américain était donc devenu le danger n°1 pour le champion olympique en titre. Cependant, le programme court de Chen ne s’est pas passé comme il l’aurait espéré, se contentant de la 17e place. Il s’est rattrapé lors de son programme libre, devenant au passage le premier homme à réussir six quadruples sauts. Mais sa première place au programme libre (presque neuf points de plus qu’Hanyu) ne lui a pas permis de rattraper le retard lié au programme court, prenant finalement la 5e place du classement général.

À l’inverse, Hanyu a réalisé un programme court irréprochable. Avec sa première place au programme court et sa deuxième place au programme libre, le Japonais a remporté son deuxième titre olympique consécutif et est devenu le premier homme, depuis Dick Button, à conserver l’or olympique en patinage artistique individuel homme (1948, 1952).

Juste après les Jeux Olympiques, Hanyu a décidé de ne pas participer aux Championnats du monde 2018, pour se remettre complètement de sa blessure au pied. Chen a donc eu le champ libre pour remporter son tout premier titre mondial à Milan, en Italie. Pour revoir les deux hommes en face à face lors d’une compétition, il faut se tourner vers les Championnats du monde 2019, à Saitama, suite à une nouvelle blessure de Hanyu lors de la Coupe du Russie 2018, qu’il a tout de même remporté.

Lors de ces Championnats du monde au Japon, sur les terres de Hanyu, Nathan Chen a décroché son deuxième titre mondial. L’Américain a battu deux records du monde ce jour-là, celui de la meilleure note en programme libre et du meilleur score final, avec près de 23 points d’avance sur Hanyu. Pourtant, au cours de cette compétition passionnante, Hanyu avait établi deux records du monde qui ont été aussitôt dépassés par Chen.

Durant le Grand Prix Final de la saison 2019/20, Chen a pris le meilleur sur son rival. Il a également amélioré ses deux records du monde de programme libre et score total. Ce jour-là, Hanyu a été vaincu de près de 44 points. Mais le Japonais, médaillé d’argent, a avoué être plus que motivé par cette rivalité avec Chen.

« Nathan repousse les limites du patinage artistique. Des fois je me dis : "Pourquoi faire encore plus compliqué ? Je suis vieux ! Plus vieux que lui en tout cas" », riait Hanyu.

« Mais j’adore être en compétition avec lui. Si je peux dépasser les 300 points au score total, je me sens seul et c’est compliqué de trouver la motivation de retourner sur la glace. Il est en quelque sorte ma source de motivation. »

Chen a également avoué qu’il était très heureux de se confronter à Hanyu, qu’il considère comme le G.O.A.T (Greatest of all Time, comprenez le meilleur de tous les temps).

« Il est le meilleur de tous les temps, vraiment. Le meilleur que les patinoires aient jamais connu. Donc c’est une immense chance de pouvoir partager la glace avec quelqu’un comme lui, un athlète que je suis depuis tant d’années et que j’ai vu évoluer depuis la catégorie junior, alors que j’étais encore un gamin. C’est vraiment cool de pouvoir le voir maintenant. En fait, ne serait-ce que de le voir en personne est super cool. »

Lors des Championnats du monde 2021, l’Américain s’est de nouveau imposé avec une longueur d’avance sur son adversaire japonais. Bien qu’Hanyu ne soit arrivé en tête du programme court, il a pris la troisième place du classement général, 31 points derrière Chen. Il a également été battu par son compatriote Kagiyama Yuma. La saison dernière s’est achevée avec le Trophée mondial par équipes 2021, où Chen a de nouveau battu Hanyu, aidant au passage l’équipe américaine a prendre la médaille d’argent. L’équipe d’Hanyu est arrivée troisième.

Si on se fie à l’état de forme du moment, il semblerait que le « Roi des quadruples », comme Chen est parfois surnommé, a pris le dessus sur Hanyu en tant que favori à l’or olympique à Beijing 2022. Mais durant la saison olympique, le Japonais a dévoilé une arme secrète qui pourrait bien l’aider à conserver sa couronne olympique. Bien qu’il n’ait pas participé aux étapes de Grand Prix à cause d’une blessure, Hanyu a réalisé le tout premier quadruple Axel en compétition, lors des Championnats japonais en décembre. Le saut a perdu quelques points suite à une réception à deux pieds, mais d'ici à Beijing 2022, il pourrait bien être en mesure d'effectuer le saut le plus difficile du monde à la perfection.

« Je vais à Pékin pour réussir ce quadruple axel », a déclaré Hanyu après sa sélection en équipe olympique du Japon. « Je veux remporter la compétition avec ce saut. »

Pour Chen en revanche, le début de la saison a été compliqué. En octobre, il a perdu sa première rencontre depuis PyeongChang 2018, en prenant la troisième place de l’étape de Grand prix Skate America, avant de s’imposé aux internationaux de patinage du Canada.

À l’approche des Jeux Olympiques, les deux patineurs ont une féroce envie d’inscrire un peu plus leur nom dans l’histoire de leur sport : Hanyu en devenant le premier triple médaillé olympique individuel homme d’affilée, depuis Gillis Grafström (1920, 1924, 1928), et Chen en ajoutant l’unique médaille majeure qui manque à son palmarès. Peu importe l’issue de cette rivalité épique, leur bataille sur la glace à Beijing 2022 sera l’une des compétitions à ne manquer sous aucun prétexte.