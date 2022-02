Patinage artistique : Le record pour Nathan Chen dans le programme court, Aymoz, Siao et Messing en finale

Et un nouveau record pour Nathan Chen !

L’Américain a réalisé un programme court de toute beauté dans l’épreuve individuelle hommes de patinage artistique aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 et a battu le record du monde au passage, en obtenant un score de 113,97. Il détenait déjà les records du programme libre et du score cumulé après la finale du Grand Prix 2019-20.

Avec un quadruple flip, un triple Axel et une magnifique combinaison quadruple Lutz-triple boucle piqué, posés sur La Bohême de Charles Aznavour, il bat le record qu’Hanyu Yuzuru avait établi aux Championnats des quatre continents 2020, avec une note de 111,82. Le double champion olympique en titre est d’ailleurs en grosse difficulté à Pékin.

Vainqueur de l’épreuve à Sotchi 2014 et à PyeongChang 2018, le Japonais pointe actuellement à la huitième place : son premier saut devait être un quadruple Salchow, mais il n’a réalisé qu’une seule rotation, ce qui lui a coûté un maximum de points. Avec 95,15 points, il devra réaliser un programme libre incroyable pour espérer le podium. Cette saison, le Japonais n’a disputé aucun Grand Prix en raison d’une blessure aux ligaments de la cheville droite.

En revanche, deux de ses compatriotes ont brillé sur la glace pékinoise. Uno Shoma a longtemps tenu la première place même s’il a fait une légère erreur sur sa combinaison quadruple boucle piqué-triple boucle piqué. Kagiyama Yuma lui est passé devant avec un quad Salchow et une combinaison quad boucle piqué-triple bouclé piqué, ainsi que le nécessaire triple Axel.

Retrouvez ici les 24 qualifiés pour le programme libre de jeudi

Aymoz est là pour « kiffer »

Du côté des représentants des pays francophones, Keegan Messing, arrivé à Pékin hier seulement, a pris la neuvième place. Juste derrière lui, on retrouve le Français Kévin Aymoz avec une combinaison quad boucle piqué-triple boucle piqué, un triple Salchow et un triple Axel. L’Isérois, gêné par les blessures à répétition cette saison, intègre le top 10, ce qui lui a valu un énorme cri de joie à l’annonce de son score (93,00). Il fallait finir parmi les 24 premiers pour être qualifié pour la finale – le programme libre – de jeudi.

« J'ai kiffé le moment présent », a déclaré Aymoz. « Je me suis dit : "OK, c'est la semaine où tu kiffes. Tu es aux Jeux Olympiques, tu le mérites." Je me suis battu et c'est juste le kiff d'être ici. »

« Ça a été une saison difficile, mon corps tombait en miette, j’étais blessé de partout », a-t-il expliqué à propos des deux dernières années. « C’était horrible, je ne pouvais rien à faire. J’étais perdu. Il y a deux ans, je me fixais des objectifs : "OK Kevin, essaie un top 5 aux JO, c’est ton moment, c’est ta saison olympique". Cette année, j’ai poussé les limites, je n’ai jamais baissé les bras. Il y a eu beaucoup de larmes à l’entraînement, c’était dur. Mais aujourd’hui, c’est comme si j’avais atteint l’objectif d’une vie, c’est un rêve d’enfant d’être sur la glace. Aujourd’hui, j’étais super stressé mais je n’avais pas d’objectifs. Je me suis dit : "Aujourd’hui, tu profites du moment". »

Son compatriote Adam Siao Him Fa est tombé sur son quadruple Salchow et a pris la 14e place. Le Canadien Roman Sadovsky, dernier, n’est pas qualifié. Pour rappel, l’Américain Vincent Zhou s’est retiré de la compétition après avoir testé positif au Covid-19.

