Les athlètes à suivre à Beijing 2022 : Partie 2

Chloe Kim (USA), Snowboard, 21 ans

Après être devenue la plus jeune femme à remporter une médaille d’or en snowboard à PyeongChang 2018 à tout juste 17 ans, Kim espère désormais conserver son titre olympique à Pékin. Et elle sera bien difficile à égaler sur les pistes, de par son calibre et sa régularité, qui lui ont déjà permis, dans sa carrière, d’être tirée aux X-Games et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lillehammer 2016.

Chloe Kim Photo de 2018 Getty Images

Francesco Friedrich (GER), Bobsleigh, 31 ans

Les Allemands sont les champions en titres des épreuves de bob à 4 et de bob à 2. Autant dire qu’ils sont confiants quant à leur chance de victoire, surtout avec un Francesco Friedrich qui vient de conclure une année civile sans la moindre défaite en 2021. L’athlète de 31 ans a joué un rôle décisif dans les deux médailles d’or de l’Allemagne à PyeongChang 2018. Aujourd'hui encore, il est en tête du classement général de la Coupe du monde.

Francesco Friedrich Photo de 2018 Getty Images

Ester Ledecká (CZE), Ski alpin, 26 ans

À PyeongChang 2018, Ledecká est devenue la première femme de l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver à remporter deux médailles d’or en utilisant deux équipements différents, en l’occurence skis et snowboard. De même, elle est devenue la seconde femme de l’histoire olympique à s’adjuger l’or dans deux disciplines différentes. Âgée de 26 ans, elle espère prendre part aux deux sports à Beijing 2022 pour défendre ses titres en slalom parallèle géant et en Super-G.

Ester Ledecká Photo de 2018 Getty Images

Shaun White (USA), Snowboard, 35 ans

Shaun White sera de nouveau aligné sur le halfpipe masculin lors des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a retrouvé sa forme au meilleur des moments, réussissant à monter sur le podium de la Coupe du monde de Snowboard en Suisse en ce mois de janvier. L’athlète de 35 ans représentera les États-Unis aux Jeux pour la cinquième fois et il tentera de défendre sa couronne après s’être octroyé un triplé de médailles d’or à PyeongChang 2018.

Shaun White Photo de 2018 Getty Images

Kamila Valieva (ROC), Patinage artistique, 15 ans

Du haut de ses 15 ans, Kamila Valieva espère glisser sur la glace jusqu’au podium olympique. Elle aborde ces Jeux Olympiques d’hiver après avoir décroché une impressionnante victoire en simple chez les femmes aux Championnats d’Europe de Patinage artistique à Tallin ce mois-ci. Elle se rend ainsi à Pékin en tant que favorite pour l’or, elle qui a récemment battu son propre record du monde avec un score de 90,45 en programme court. Ce n’est là que l’un des trois records qu’elle détient, en plus de ses scores de 185,29 en patinage libre et 272,71 en combiné total.

Kamila Valieva Photo de 写真:時事

Wu Dajing (CHN), Patinage de vitesse sur piste courte, 27 ans

Wu Dajing bénéficiera de l’avantage d’évoluer à domicile dans sa quête de défense de son titre du 500 m masculin à Beijing 2022, lui qui a été le seul médaillé d’or de la République Populaire de Chine à PyeongChang 2018. Le patineur de 27 ans aborde ces Jeux dans une forme resplendissante, après avoir remporté l’or de la même épreuve en novembre lors de la Coupe du monde de Patinage de vitesse sur piste courte à Dordrecht avec un temps de 39,878.