Ramzi Boukhiam avant France - Maroc en demi-finales de la Coupe du monde 2022 : « Quelque chose se passe avec le sport marocain »

Le Maroc peut compter sur un supporter de choix pendant son épopée à la Coupe du monde 2022.

Ramzi Boukhiam est présent au Qatar depuis le huitième de finale victorieux face à l'Espagne (0-0, 3 tab à 0).

Le surfeur qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, est fan de football, un sport qu'il a beaucoup pratiqué dans sa jeunesse. Sa passion pour le ballon rond est telle que le parcours des Lions de l'Atlas occupait ses pensées au moment d'accomplir un exploit inédit pour le sport marocain : une qualification pour le Championship Tour 2023 de la World Surf League. Et après sa performance dans le Pacifique, il n'aurait raté les matchs de la bande à Walid Regragui pour rien au monde.

« J’étais à Hawaï, où j’ai obtenu ma qualification pour le CT, la première pour un Marocain, donc c’était très spécial pour moi », a confié Ramzi Boukhiam à Olympics.com depuis le Qatar.

« Mais pour être honnête, j’étais déçu de louper la Coupe du monde. Puis ils ont commencé à passer les tours et je me suis dit que j’aurais peut-être le temps d’y aller pour les huitièmes. J’ai pris un vol direct de Hawaï vers Doha et je suis arrivé un jour avant Maroc - Espagne. C’était fou, on les a battu ! C’était un match long et intense, remporté aux penalties. »

« C’est la première fois que je vais à un Coupe du monde et que je vois une si belle énergie, c’est incroyable. J’ai ensuite changé mon vol pour rester pour les quarts et boom, on a battu le Portugal. C’était fou de voir tous ces Marocains heureux, à faire la fête »

