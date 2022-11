Coupe du monde 2022 : Tous les résultats, scores et classements de groupes

Coupe du monde 2022 : Calendrier, programme et comment regarder en direct

Coupe du monde de football 2022 : la sélection du Sénégal avec Sadio Mané, Bamba Dieng et Édouard Mendy

Coupe du monde de football 2022 : la sélection du Maroc avec Hakimi et Ziyech

Glossaire : BP (But pour), BC (But contre), DIF (Différence de buts)

Group H : Résultats et scores

Group G : Résultats et scores

Group F : Résultats et scores

Group E : Résultats et scores

Group D : Résultats et scores

Group C : Résultats et scores

Coupe du monde 2022 : Classement Groupe C

Group B : Résultats et scores

Group A : Résultats et scores

