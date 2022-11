Un but olympique est quelque chose de très rare en football, et forcément, quand des spectateurs assistent à une telle réalisation, ils s'en souviennent pour toujours.

Si marquer sur un corner est quelque chose d'habituel dans le football moderne, inscrire un corner direct est bien moins fréquent.

Ce geste technique est aussi appelé « but olympique », et comme vous pouvez le deviner, c'est parce qu'il est directement lié aux Jeux Olympiques.

Pour comprendre les origines de cette expression, il faut revenir près d'un siècle en arrière : aux Jeux Olympiques de Paris 1924. Durant cette édition des JO, qui servait aussi de Coupe du monde, l'Uruguay a remporté la médaille d'or dans le tournoi olympique de football hommes.

Un mois plus après cette victoire, les Uruguayens ont croisé la route de l'Argentine pour une double-confrontation amicale. Le deuxième match, qui avait lieu à Buenos Aires, est resté dans l'histoire du ballon rond.

À la 15e minute, l'Argentin Cesáreo Onzari a tiré un corner qui a terminé sa course au fond des filets uruguayens sans qu'aucun autre joueur ne touche le ballon. C'est la première fois qu'un tel but a été documenté dans l'histoire du football.

Au début, ce but a été appelé « but d'Onzari contre les champions olympiques », avant d'obtenir un nouveau diminutif : « but olympique ».

« En hommage, ou ironiquement, cette action rare a été appelée "but olympique". Et c'est aujourd'hui encore comme ça qu'un tel but est appelé lors des rares fois où il y en a un. Onzari a passé sa vie à jurer que son but olympique avait été volontaire, et même si les années passent, la méfiance est toujours la même : à chaque fois qu'un corner direct est marqué, les spectateurs le célèbrent, mais ils n'arrivent pas à y croire », a écrit le célèbre auteur Eduardo Galeano dans son livre 'Football, ombre et lumière' en 1995.