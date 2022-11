Coupe du monde 2022 | Meilleurs buteurs : la course pour le Soulier d’or

Coupe du monde 2022 : Tous les résultats, scores et classements de groupes

Coupe du monde 2022 : Calendrier, programme et comment regarder en direct

Grâce à son penalty inscrit face au Ghana lors du premier match, le Portugais Cristiano Ronaldo est cependant devenu le premier joueur à inscrire un but lors de cinq éditions (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Au total, il compte 8 buts.

Parmi tous les joueurs, l’Allemand Thomas Mulle r est le joueur qui a inscrit le plus de buts au Mondial tout au long de sa carrière : 10 réalisations en quatre éditions (2010, 2014, 2018, 2022).

La course pour le trophée du Soulier d’or , qui récompense le meilleur buteur du tournoi, a démarré à la Coupe du monde 2022 .

You May Like