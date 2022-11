Coupe du monde 2022 : Comment regarder le Cameroun au Qatar ?

Le Cameroun est le pays africain qui a le plus souvent participé à la Coupe du monde. Au Qatar, ce sera sa neuvième participation.

Leur meilleure performance remonte à 1990 avec une qualification en quarts de finale. C'était alors un exploit inédit pour une nation africaine.

Pour faire aussi bien à la Coupe du monde 2022, l'équipe entraînée par Rigobert Song peut compter sur des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens à l'image d'André Onana (Inter Milan), Karl Toko-Ekambi (Lyon) ou Eric-Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich).

Groupe, calendrier, adversaires : découvrez tout ce qu’il faut savoir pour regarder le Cameroun à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le groupe du Cameroun à la Coupe du monde 2022 au Qatar

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Le programme du Cameroun à la Coupe du monde 2022 au Qatar

24 novembre à 11h00 heure locale : Suisse - Cameroun au Stade Al Janoub

au Stade Al Janoub 25 novembre à 11h00 heure locale : Cameroun - Serbie au Stade Al Janoub

au Stade Al Janoub 2 décembre à 20h00 heure locale : Cameroun - Brésil au Lusail Stadium

Pour obtenir l'heure en France, en Europe centrale et au Cameroun, retranchez deux heures.

Comment regarder en direct le Cameroun à la Coupe du monde 2022 au Qatar

En France, la Coupe du monde 2022 est retransmise par TF1 et beIN SPORTS. Au Cameroun, CRTV et SuperSport - New World TV possèdent les droits du Mondial.

La sélection du Cameroun à la Coupe du monde 2022 au Qatar

Gardiens

André Onana

Devis Epassy

Simon Ngapandouetnbu

Défenseurs

Faï Collins

Nicolas Nkoulou

Enzo Ebosse

Olivier Mbaizo

Nouhou Tolo

Jean-Charles Castelletto

Christopher Wooh

Milieux de terrain

Samuel Oum Gouet

Martin Hongla

Frank Zambo Anguissa

Pierre Kunde Malong

Olivier Ntcham

Gaël Ondoua

Attaquants