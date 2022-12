Coupe du monde 2022 | France/Maroc en demi-finale : Infos, stats, joueurs à suivre et comment regarder

Toute demi-finale d’un Mondial est historique, mais ce France/Maroc l’est peut-être encore plus. Tout d’abord car c’est la première fois qu’une équipe africaine est dans le dernier carré d’une Coupe du monde. Depuis la première représentation de l’Afrique, avec l’Égypte en 1934, aucune nation n’était parvenue à se hisser en demies. C’est dire l’exploit de l’équipe menée par Walid Regragui. Et ce mercredi 14 décembre à 20h CET, elle tentera de rejoindre la finale de la Coupe du monde. Elle devra battre la France, championne du monde en titre, en quête d’un deuxième sacre consécutif, ce qu’aucune équipe n’a réussi à faire depuis le Brésil (1958 puis 1962). Mais d’autres aspects rendent cette rencontre unique.

Cinq France/Maroc dans l’histoire, aucun en Coupe du monde Au cours de l’histoire, Français et Marocains se sont affrontés à cinq reprises. La première d’entre elles s’était déroulée en 1988 lors du Tournoi de France, et les locaux s’étaient imposés (2-1). La deuxième a eu lieu dans le cadre du tournoi Hassan-II en mai 1998, quelques mois avant le premier sacre des Bleus en Coupe du monde. Ce jour-là, les partenaires de Didier Deschamps, alors capitaine de la sélection, s’étaient inclinés après une séance de tirs aux buts (2-2, 6-5 t.a.b.). Un an plus tard, les Bleus remportaient leur duel 1-0 ainsi qu’en 2000, pour la troisième et dernière édition du tournoi amical marocain (5-1). La dernière rencontre a eu lieu en 2007 et s’est terminée par un score nul (2-2). LIRE AUSSI - Tous les résultats de la Coupe du monde 2022

Le Maroc n’a encaissé qu’un seul but Didier Deschamps a toujours loué l’importance de la défense pour aller loin dans une compétition. Mais au Qatar, c’est bien le Maroc qui fait forte impression de ce côté là. Depuis le début du Mondial, l’équipe africaine n’a encaissé qu’un seul but en cinq rencontres. C’était contre le Canada lors de l’ultime rencontre de la phase de poule, terminée à la première place. Ni l’Espagne, en huitièmes, ni le Portugal, en quarts, n’est parvenu à percer le verrou marocain. Le système mis en place par Regragui s’est révélé infaillible pour le moment. Sur chaque phase offensive, le bloc marocain reste uni, avec constamment un joueur qui agresse le porteur du ballon. Nordin Amrabat organise parfaitement le milieu de terrain marocain pour empêcher les incursions adverses, accompagné par des joueurs plus offensifs comme Hakim Ziyech ou Selim Amallah, tandis que Romain Saïss, le capitaine, est le patron de la défense. Mais le Maroc peut aussi compter sur une dernière ligne héroïque : Yassine Bounou. Le gardien du FC Séville réalise une Coupe du monde de haut niveau, avec notamment une séance de penalties contre l’Espagne durant laquelle il n’a encaissé aucun but. La forme de certains cadres pourra également être déterminante pour le Maroc, qui a vu certains de ses joueurs sortir sur blessure. Contre le Portugal, Romain Saïss est sorti à la 57e minute en raison d'une blessure à la cuisse tandis qu'Hakim Ziyech semblait épuisé lorsqu'il a été remplacé à la 65e minute. Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui sont quant à eux sorti sur blessure contre l'Espagne et ne sont pas assurés d'être de retour contre la France.

La France monte en puissance Si le début de Coupe du monde laissait quelques doutes, notamment concernant la stabilité défensive, la suite du tournoi a permis de rassurer les esprits. La charnière Raphaël Varanne/Dayot Upamecano a montré des signes rassurants, Théo Hernandez assure sur le côté gauche à la suite de la blessure de son frère Lucas lors du premier match, alors qu’Hugo Lloris, le capitaine aux 143 sélections en Bleu, nouveau record, a mis tout le monde d’accord contre l’Angleterre en quarts de finale avec 6 arrêts réalisés. Le positionnement d’Antoine Griezmann légèrement plus bas qu’en début de Mondial apporte un nouvel équilibre au dispositif de Didier Deschamps, et permet au joueur de l’Atletico Madrid de toucher plus de ballons pour enrichir l’animation offensive (2 passes décisives et 56 ballons touchés contre l’Angleterre). Pour la finition, Kylian Mappé, meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, ainsi qu’Olivier Giroud, 4 réalisations au compteur et meilleur buteur de l’histoire des Bleus (53 buts), offrent tous les deux des possibilités distinctes qui permettent à la France de compter sur plusieurs armes offensives, tout comme Ousmane Dembélé qui se ballade sur son côté droit pour créer des décalages et distiller des passes précieuses. LIRE AUSSI - Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde

Maroc et France pour l’histoire Tout un continent soutient le Maroc, premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde. D'autant plus au Qatar, où le public est derrière les Marocains. Mais si la victoire est au rendez-vous contre la France, l’exploit serait encore plus grand car ce serait la première nation africaine à rejoindre la finale d'un Mondial. Ce serait également le troisième continent représenté en finale car depuis la première édition, en 1930, seuls des pays d’Europe et d’Amérique du Sud se sont hissés en finale. Deux pays africains ont remporté les Jeux Olympiques (le football masculin n’était disputé que par des joueurs de moins de 23 ans, avec trois exceptions autorisées). C’était à Atlanta 1996 pour le Nigéria et à Sydney 2000 pour le Cameroun. Quand à la France, elle pourrait rejoindre l’Italie et le Brésil au rang des nations ayant remporté deux Coupes du monde consécutives. Pour l’Italie, c’était en 1934 et en 1938 alors que pour le Brésil de Pelé, c’était en 1958 et 1962. Elle rentrerait également dans le cercle fermé des pays ayant remporté au moins trois Coupes du monde, composé du Brésil (5), l’Allemagne (4) et l’Italie (4).

Mbappé/Hakimi, deux amis s’opposent La rencontre sera également spéciale pour deux joueurs amis dans la vie qui s’opposeront pour une place en finale : Kylian Mbappé côté français et Achraf Hakimi côté marocain. L’un est attaquant, l’autre défenseur. Depuis qu’Hakimi a rejoint le PSG, en 2021 en provenance de l’Inter Milan, les deux footballeurs partagent leur quotidien, sur et en dehors du terrain. Après leur qualification commune, ils se sont échangés des messages sur Twitter. « À bientôt mon ami », a écrit le Marocain alors que le Français a posté une photo des deux joueurs, prise lorsqu’Mbappé s’est rendu sur le camp de base des Lions de l’Atlas pour voir son pote. De beaux duels sont donc à prévoir.

Les résultats du Maroc à la Coupe du monde 2022 Maroc 0-0 Croatie

Belgique 0-2 Maroc

Canada 1-2 Maroc Le Maroc a terminé la phase de poules à la première place du groupe F avec sept points Huitièmes de finale : Maroc 0(3)-0(0) Espagne

Quarts de finale : Maroc 1-0 Portugal Les résultats de la France à la Coupe du monde 2022 France 4-1 Australie

France 2-1 Danemark

Tunisie 1-0 France La France a terminé la phase de poules à la première place du groupe D avec 6 points Huitièmes de finale : France 3-1 Pologne

Quarts de finale : Angleterre 1-2 France