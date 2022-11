Coupe du monde de football 2022 : en battant la Belgique, le Maroc s'offre la troisième victoire de son histoire au Mondial

Coupe du monde 1986 : Maroc - Portugal (3-1), une victoire qui montre la voie à tout un continent

Le Maroc a participé à la phase finale de la Coupe du monde pour la première fois en 1970. Cette première expérience s'était terminée avec deux défaites contre l'Allemagne de l'Ouest (2-1) et le Pérou (3-0) et un nul contre la Bulgarie (1-1).

16 ans plus tard, les Lions de l'Atlas étaient de retour au Mexique pour une campagne qui a marqué l'histoire du football.

Ils sont restés invaincus pendant la phase de poules et ont même terminé à la première place du groupe F.

Après deux nuls sans but contre la Pologne (0-0) et l'Angleterre (0-0), les partenaires du gardien légendaire Badou Zaki ont surclassé le Portugal (3-1). Abderrazak Khairi a inscrit un doublé avant la demi-heure de jeu et Merry Krimau a ajouté un troisième but à 30 minutes du terme de la rencontre. En fin de match, Diamantino Miranda a marqué un but pour sauver l'honneur du Portugal qui voyait son parcours au Mexique s'arrêter prématurément.

Cette qualification pour les huitièmes de finale du Mondial était inédite pour une nation africaine. Le parcours du Maroc s'est peut-être arrêté dès le premier match à élimination directe avec un revers contre l'Allemagne de l'Ouest (1-0), mais c'est une page d'histoire qui a été écrite par les Marocains avec leur premier succès en Coupe du monde.