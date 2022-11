Coupe du monde 2022 | Belgique / Maroc : Présentation, stats et comment regarder l’un des chocs du Groupe F

Coupe du monde de football 2022 : la sélection du Maroc avec Hakimi et Ziyech

Coupe du monde 2022 : Calendrier, programme et comment regarder en direct

Coupe du monde de football 2022 : Dates, calendrier, équipes qualifiées, joueurs à suivre, comment regarder en direct, chanson officielle et mascotte du tournoi organisé au Qatar

Une victoire contre le Maroc leur assurerait une qualification pour les huitièmes de finales, où il retrouveraient l’une des équipes du Groupe E, composé de l’Espagne, du Japon, de l’Allemagne et du Costa Rica.

Mais il devront corriger certains aspects défensifs, qui auraient pu leur couter cher contre le Canada. Si Thibaut Courtois a arrêté un pénalty de la star du Bayern Munich Alphonso Davies , qui aurait pu inscrire le premier but du Canada dans l'histoire de la Coupe du monde, les Belges ont concédé 21 tirs dont 16 à l’intérieur de la surface de réparation.

Mais le but de Michy Batshuayi est venu d’une action rapide, où le défenseur Toby Alderweireld a répondu à l’appel lointain de l’ancien Marseillais avec une longue transversale, transformée par un superbe tir du gauche.

La sélection belge fait partie des favorites pour le titre au Qatar. Avec des stars comme Eden Hazard , le milieu du Real Madrid, ou encore Kevin De Bruyne de Manchester City et Yannick Carrasco de l’Atletico Madrid, le danger peut venir de partout.

La sélection entraînée par Hoalid Regragui , qui dispute sa première Coupe du monde en tant qu’entraîneur, a su contenir les incursions croates malgré une possession inférieure (32%). Mais la rigueur défensive marocaine n’a jamais rompu, à l’image du Parisien Achraf Hakimi qui a récupéré 7 ballons et réussi 100% de ses tacles (3), et du milieu notamment composé d’ Azzedine Ounahi (Angers SCO), qui a remporté 71% de ses duels dans l’entre-jeu.

Contre la Croatie de Luka Modric , les Lions de l’Atlas ont délivré une performance de haut rang en obtenant le point du nul, à l’instar des éditions 1986 et 1998, lors desquelles le premier match s’était soldé par une égalité.

Pour le Maroc et la Belgique , c’est encore plus vrai au vu de leur résultat respectif lors de leur première rencontre.

