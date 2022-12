Coupe du monde 2022 : le Maroc bat l’Espagne aux tirs au but et accède aux quarts de finale 

Le Maroc a fait tomber l'Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (0-0, 3 tab à 0).

Grâce à Yassine Bounou, auteur de deux arrêts lors de la séance de tirs au but, les Lions de l'Atlas ont obtenu la première qualification de leur histoire pour les quarts de finale du Mondial.

Les Marocains ont su enchaîner après avoir terminé à la première place du groupe F. Ils ont opposé une défense imperméable à des Espagnols qui ont eu la possession du ballon, mais pas de de solution.

Après 120 minutes sans but, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech et Achraf Hakimi ont marqué pour le Maroc lors de la séance de tirs au but. Dans le même temps dans les rangs de la Roja, Pablo Sarabia a trouvé le poteau, puis Carlos Soler et Sergio Busquets ont buté sur Bono.

« Je pense qu'on a fait un match énorme. Tactiquement, les gars ont suivi le plan. Ils n'ont pas lâché. C'était dur, j'ai dit qu'ils allaient nous fatiguer mais on a tenu jusqu'aux tirs au but. On savait qu'on a un des meilleurs gardiens au monde qui pouvait nous faire gagner. On ne jouait pas pour les tirs au but parce qu'on a eu des occasion mais bravo à eux. On rentre dans l’histoire », a réagi Walid Regragui au micro de beIN SPORTS.

Les Marocains affronteront le vainqueur du duel entre le Portugal et la Suisse ce samedi 10 décembre en quarts de finale. L'enjeu sera de taille : devenir la première équipe africaine de l'histoire à atteindre le dernier carré de la Coupe du monde.

