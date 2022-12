Kylian Mbappe à la Coupe du monde : Records, buts et statistiques

Découvrez à quel point les statistiques de Kylian Mbappé à la Coupe du monde sont impressionnantes et les records qu'il peut espérer battre au Qatar, mais aussi à l'avenir...

Bien parti pour remporter cette distinction individuelle et succéder à Harry Kane, l'attaquant de 23 ans peut voir plus loin. S'il continue à ce rythme, il pourrait bien réaliser des exploits encore jamais vus dans l'histoire de la Coupe du monde.

Kylian Mbappé a ensuite enchaîné avec un doublé en huitièmes de finale face à la Pologne (3-1). Cette performance lui permet d'être désormais le seul leader du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2022 avec cinq réalisations. Derrière lui, on retrouve six joueurs à trois buts dont son compatriote Olivier Giroud ou l'Argentin Lionel Messi .

Lors de ces deux victoires, le joueur du PSG a inscrit trois buts et partageait alors la tête de la course au Soulier d'or avec Alvaro Morata , Cody Gakpo ou Enner Valencia .

Ils ont terminé la phase de poules avec six points grâce à leurs succès sur l'Australie (4-1) et le Danemark (2-1).

À 23 ans, il enchaîne les performances de très haut niveau depuis le début du Mondial au Qatar et s'est encore illustré ce dimanche 4 décembre, face à la Pologne (3-1), pour aider les Bleus à rallier les quarts de finale.

Kylian Mbappé est le joueur de moins de 24 ans qui a le plus marqué en Coupe du monde devant Pelé (2022 Getty Images)

Kylian Mbappé a déjà fait mieux que Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde

Kylian Mbappé n'a que 23 ans, mais il a déjà marqué neuf buts en onze matchs à la Coupe du monde. Et il n'est même pas encore allé au bout de sa deuxième participation au Mondial !

C'est déjà plus que certains de ses plus illustres compatriotes comme Thierry Henry (six) ou Zinédine Zidane (cinq).

Dans l'histoire de la Coupe du monde, l'attaquant français est désormais devant Cristiano Ronaldo et ses huit réalisations, mais aussi à hauteur de Lionel Messi (neuf). Le Portugais et l'Argentin ont pourtant participé à cinq phases finales de la Coupe du monde...

Le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire de la Coupe du monde est Miroslav Klose avec 16 réalisations en quatre éditions.