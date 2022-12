Coupe du monde 2022 : Gavi, Bellingham, Tchouaméni... Qui sont les meilleurs jeunes joueurs des phases finales ? 

Il a inscrit le premier but du Japon contre l'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et enchaîné en trouvant le fond des filets adverses lors des deux autres matchs de poule contre la France et le Mexique. Mais les JO se sont terminés sur une déception. Le pays-hôte n'a pas réussi à monter sur le podium à cause d'une défaite en demi-finales face à l'Espagne (0-1 a.p.) puis contre le Mexique dans le match pour la médaille de bronze (3-1).

Take fait parler de lui depuis tellement longtemps que c'est difficile à croire qu'il soit encore considéré pour les récompenses de meilleur jeune joueur. C'est pourtant bien le cas. Le Japonais a 21 ans et quelque chose à prouver au Qatar.

Le Sénégal a vu naître de nombreux joueurs qui ont brillé au niveau international. C'était le cas d' El Hadji Diouf ou Papa Bouba Diop , ou plus récemment de Sadio Mane et Kalidou Koulibaly qui sont des références et évoluent actuellement au Bayern Munich et à Chelsea.

Mais Carlo Ancelotti ne semblait pas être préoccupé par cette perte. Et pour cause, le successeur de Casemiro était déjà là : Aurélien Tchouaméni .

View this post on Instagram

Il est maintenant attendu pour les matchs qui comptent d'autant plus que l'état de santé de Neymar est toujours préoccupant. Le joueur du PSG a été touché à une cheville lors du premier match et n'a plus joué depuis. Il y a une place à prendre dans le onze brésilien et Antony va tenter d'en profiter.

View this post on Instagram

La compétition a très bien commencé pour lui avec une superbe passe décisive qui a permis à Richarlison d'inscrire un but magnifique face à la Serbie lors de la première journée (2-0). S'il n'a pas été impliqué sur le but de Casemiro contre la Suisse, la suite de la compétition pourrait permettre à Vinicius Jr. de prouver qu'il peut aussi être décisif en équipe nationale.

Vini Jr. n'a pas encore été aussi efficace avec le Brésil, seulement un but lors de ses huit dernières apparitions, mais il est un élément important de l'équipe qui n'a plus perdu depuis trois ans.

Antony n'est pas le seul jeune attaquant brésilien à vouloir des responsabilités. C'est aussi le cas de Vinicius Jr. On parle là du joueur qui a marqué le but décisif en finale de la dernière Ligue des Champions.

Jude Bellingham - Angleterre

Né en : 2003

Club : Borussia Dortmund

Jude Bellingham a marqué quatre buts en cinq matchs de Ligue des Champions cette saison. Ce rendement prouve que cette saison pourrait être la sienne. Depuis le début de la Coupe du monde, le milieu de terrain a déjà montré à quel point il est important pour la sélection anglaise.

Avant de faire ses premiers pas au Mondial , le joueur formé à Birmingham City a déjà de nombreux records à son actif : plus jeune joueur de Birmingham City à 16 ans, plus jeune buteur de l'histoire du Borussia Dortmund à 17 ans et 2 mois, plus jeune anglais à débuter un match de Ligue des Champions à 17 ans et 113 jours et le deuxième plus jeune à marquer dans cette même compétition (17 ans et 281 jours).

L'inépuisable joueur de 19 ans a fait une nouvelle fois parler de lui pour son premier match à la Coupe du monde. Il est devenu le deuxième plus jeune anglais à marquer au Mondial. Il a inscrit son premier but en équipe nationale lors des débuts réussis des Three Lions au Qatar face à la République islamique d'Iran (6-2).

Jude Bellingham est un joueur pressé d'atteindre les sommets.

« On ne sait même pas encore à quel point il est bon. On cherche à découvrir où sont ses limites », a expliqué Edin Terzic, son entraîneur au Borussia Dortmund.