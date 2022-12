Surf | Ramzi Boukhiam, premier Marocain à se qualifier pour le Championship Tour : « Garder espoir et croire en soi »

« J’ai été plutôt solide cette année mais on ne peut jamais savoir avant la fin », rappelle-t-il. « On me disait que je pouvais me qualifier aujourd’hui mais ce n’était plus entre mes mains. En tous cas, je suis vraiment très heureux. »

La compétition hawaïenne, qui se déroule du 26 novembre au 7 décembre, représente la septième et dernière étape du circuit Challenger Series, l’antichambre du CT . Il fallait atteindre les 32e de finales à Oahu et c’est désormais chose faite. Il ne pourra plus être rattrapé dans la course à la qualification, malgré son élimination.

Welcome to the Championship Tour @RamziBoukhiam 🇲🇦 | Ramzi is the first ever Moroccan to qualify to the CT! pic.twitter.com/kaggLrG6Yp

Un long chemin pour accéder au Championship Tour

Cette qualification historique consacre un athlète talentueux et travailleur, qui n’a jamais cessé de croire en ses rêves. Après avoir commencé le surf à 9 ans sur les plages de Taghazout au Maroc, Boukhiam a gravi les échelons un à un jusqu’à disputer le Qualifying Series Tour, troisième catégorie de la WSL, en 2012. Cinq ans après avoir déménagé à Anglet, dans le sud ouest de la France.

« Ça a mis 10 ans à se faire », explique-t-il. « J’ai commencé avec les Qualifying Series et je suis là aujourd’hui. Cela prouve que lorsqu’on fait le travail, même si on fait plein d’erreurs lorsqu’on est gamin et qu’on se blesse, on revient et on peut le faire. »

Sa volonté sans faille lui a permis de traverser les périodes difficiles, où les doutes étaient omniprésents.

« J’avais de bons moments lorsque j’étais jeune, après une bonne carrière junior. Mais ensuite, on fait des choix stupides, comme n’importe quel autre jeune. Et d’un coup, les blessures arrivent. Plus rien ne se passe. C’était vraiment une longue route, mais c’est comme ça. Je pense que j’aurais pu le faire plus tôt mais voilà, c’est mon chemin. »

« Qui aurait cru, lorsque je débutais le surf, que j’atteindrais le Championship Tour ? »