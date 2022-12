Coupe du monde 2022 : Qualifiés, affiches et programme TV des quarts de finale du Mondial 

Les matchs à enjeux ne s'arrêtent pas à la Coupe du monde 2022.

Au lendemain du dénouement de la phase de poules, les huitièmes de finale ont débuté. Les Pays-Bas ont battu les États-Unis (3-1) et sont la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Les Oranjes affronteront l'Argentine pour une place dans le dernier carré. Dimanche, la France et la Pologne, puis l'Angleterre et le Sénégal vont jouer pour rejoindre les Néerlandais et l'Albiceleste en quarts de finale.

Calendrier, équipes engagées et programme TV : découvrez tout ce qu'il faut savoir pour suivre les quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar.

