Coupe du monde 2022 : Équipes qualifiés en huitièmes de finale et scénarios de qualification pour la dernière journée de la phase de poules

Ce mercredi 30 novembre, on connaît déjà les affiches des deux premiers huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Découvrez toutes les équipes qualifiées et celles qui peuvent encore atteindre le top 16 mondial.

Découvrez toutes les équipes qualifiées, le tableau complet des huitièmes de finale et tous les enjeux de la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2022.

Dans cette course aux deux premières places dans chaque groupe, tous les buts, tous les points et même tous les cartons peuvent compter.

Quelles équipes vont rejoindre la France, le Brésil et le Portugal qui ont validé leur qualification avant même l'ultime journée du premier tour ? Tout se décidera lors des quatre prochains jours !

Les places sont chères pour sortir de la phase de poules et goûter à l'ambiance particulière des matchs à élimination directe.

La Coupe du monde 2022 entre dans un moment décisif ! Avec la dernière journée de la phase de poules qui a débuté ce mardi 29 novembre, les enjeux sont nombreux. Vendredi 2 décembre, quand les huitièmes de finale vont commencer, il ne restera déjà plus que 16 des 32 équipes au Qatar.

