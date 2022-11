Coupe du monde de football : Les plus grandes surprises de l'histoire 

États-Unis 1-0 Angleterre, Coupe du monde 1950

En 1950, l'Angleterre a participé à la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Le pays qui a inventé le football avait renoncé à participer aux trois éditions organisées avant la Seconde Guerre mondiale.

Le premier duel entre les États-Unis et l'Angleterre a eu lieu lors de la Coupe du monde 1950 organisée au Brésil.

Les Anglais avaient battu le Chili pour commencer leur compétition et ils pouvaient espérer battre facilement les Américains. Mais un but de Joe Gaetjens en première période a tout changé. Les Américains se sont imposés pour réussir l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du monde.

Avec une seule équipe qualifiée par groupe pour la phase finale, ni l'Angleterre, ni les États-Unis n'ont réussi à y accéder.

Depuis cette rencontre, l'Angleterre a largement l'avantage dans les confrontations directes avec Team USA. Les Three Lions ont gagné huit des onze matchs entre les deux équipes avant la Coupe du monde 2022. Mais au Qatar, ils n'ont pas réussi à enchaîner. Anglais et Américains se sont affrontés et quittés sur un score nul et vierge : 0-0.