En route pour Paris 2024 : le système de qualification du VTT expliqué

Le VTT et ses courses spectaculaires seront une nouvelle fois au programme des Jeux Olympiques à Paris 2024. Il y aura deux courses, une pour les femmes et une pour les hommes, qui auront lieu sur la colline d’Élancourt avec à la clé le titre olympique.

Mais avant de cette course d'un jour qui décidera du podium olympique, les vététistes ont besoin de se qualifier. Et ça ne sera pas une tâche facile !

Découvrez les réponses à toutes vos questions sur les modalités de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en VTT.

Combien d’athlètes vont participer à Paris 2024 en VTT ?

En tout, 72 athlètes vont participer aux épreuves de VTT aux Jeux Olympiques de Paris 2024. En tant que pays hôte, la France est assurée d’avoir deux quotas, un dans l’épreuve femmes et un dans l’épreuve hommes.

Deux autres quotas sont mis de côté et seront décernés en suivant le principe d’universalité. Ils seront attribués par une commission tripartite qui se réunira en 2024.

Les 68 autres places, 34 pour les femmes et 34 pour les hommes, seront distribuées selon les résultats des compétitions qui vont avoir lieu avant les JO. Dans chaque course, un CNO ne pourra pas avoir plus de deux représentants, soit un de moins qu’à Tokyo 2020 où la limite était fixée à trois.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en VTT ?

Les quotas seront attribués grâce aux points acquis dans les courses UCI qui ont lieu pendant la période de qualification olympique. Pour chaque épreuve, les huit premiers Comités Nationaux Olympiques du classement auront deux places et ceux classés de 9 à 19 en auront une.

Le classement UCI sera calculé grâce à l’addition des points marqués par les trois premiers athlètes de chaque CNO dans un classement qui regroupe toutes les épreuves prises en compte au cours de cette période qui débutera le 7 mai 2022 et se terminera le 26 mai 2024.

Un maximum de deux Championnats continentaux sera comptabilisé sur cette période. S’il y en a plus, les deux derniers seront pris en compte.

En-dehors de l’Europe et de l’Océanie, un maximum d’un athlète par CNO peut se qualifier grâce aux Championnats continentaux 2023 en Afrique, en Amérique et en Asie. Un quota sera attribué dans chaque épreuve pour le NOC le mieux classé à chacun de ces championnats.

Aux Championnats du monde 2023 de VTT, les CNOs des deux athlètes les mieux classés dans les courses élite et -23 ans et qui ne sont pas encore qualifiés grâce au classement olympique ou aux Championnats continentaux, obtiendront un maximum d’un quota.

Pour ce critère de qualification, le CNO qui aura réussi à se qualifier grâce à la course élite ne pourra pas y parvenir grâce à la course U23.

Quel est le format des épreuves olympiques de VTT à Paris 2024 ?

Comme aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, il y aura une course femmes et une course hommes en VTT à Paris 2024. Elles auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 juillet durant la session de l'après-midi (à partir de 14h00).

Les courses de VTT auront lieu sur la colline d’Élancourt, le point culminant de la région parisienne avec une altitude de 231 mètres.

Pour minimiser l’impact sur l’environnement, 95 % du tracé sera réalisé sur des chemins déjà existants avec plusieurs routes qui seront laissées à la disposition du grand public en héritage des Jeux Olympiques.

Les athlètes à suivre en VTT à Paris 2024

Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le polyvalent Tom Pidcock a décroché la médaille d’or. Le Britannique, actuellement engagé dans la saison de cyclisme sur route et qui s’est emparé du titre mondial en cyclo-cross en janvier dernier avait devancé le Suisse Mathias Flückiger et l’Espagnol David Valero.

Nino Schurter sera aussi un des vététistes les plus attendus. Lors de l’ouverture de la saison 2022 à Petropolis, il a égalé le record de victoires en Coupe du monde de Julien Absalon, double champion olympique (2004 et 2008).

Parmi les autres prétendants au podium, il y aura le Néerlandais Mathieu van der Poel ou le Français Victor Koretzky.

Dans la course femmes, le nouveau système de qualification empêchera un pays de réaliser le même triplé que la Suisse à Tokyo 2020. Jolanda Neff avait triomphé devant ses compatriotes Sina Frei et Linda Indergrand.

Le plateau mondial du VTT femmes est composé de nombreuses stars comme les Françaises Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot. La première est l'un des plus grands espoirs de la discipline alors que la seconde a été championne du monde à trois reprises. La Britannique Evie Richards ou la Suédoise Jenny Rissveds qui avait remporté la médaille d’or à Rio 2016 seront aussi très attendues.

Les moments clés des qualifications du VTT pour Paris 2024

7 mai 2022 - 26 mai 2024 : période durant laquelle les points sont comptabilisés pour la qualification olympique

période durant laquelle les points sont comptabilisés pour la qualification olympique 3 - 13 août 2023 : Championnats du monde 2023 de VTT (Glasgow, Grande-Bretagne)

Championnats du monde 2023 de VTT (Glasgow, Grande-Bretagne) 2023 : Championnats d'Afrique (lieu à déterminer), Championnats d'Amérique (lieu à déterminer), Championnats d'Asie (lieu à déterminer)

Championnats d'Afrique (lieu à déterminer), Championnats d'Amérique (lieu à déterminer), Championnats d'Asie (lieu à déterminer) 28 mai 2024 : publication du classement des qualifications olympiques par l'UCI

publication du classement des qualifications olympiques par l'UCI 3 juin 2024 : confirmation par écrit de l'UCI de l'allocation des quotas aux CNOs

confirmation par écrit de l'UCI de l'allocation des quotas aux CNOs 17 juin 2024 : date limite de confirmation par les CNOs de l'utilisation des quotas alloués

date limite de confirmation par les CNOs de l'utilisation des quotas alloués 21 juin 2024 : ré-attribution par l'UCI des quotas non-utilisés

ré-attribution par l'UCI des quotas non-utilisés 28 juin 2024 : date limite de confirmation par les CNOs de l'utilisation des quotas ré-attribués

date limite de confirmation par les CNOs de l'utilisation des quotas ré-attribués 8 juillet 2024 : date limite des inscriptions pour Paris 2024

date limite des inscriptions pour Paris 2024 26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

