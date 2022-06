Paris 2024 : Catégories de poids pour l’haltérophilie aux Jeux Olympiques

Dix titres olympiques, cinq chez les hommes et cinq chez les femmes, seront décernés en haltérophilie aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les épreuves olympiques d’haltérophilie auront lieu à l’Arena Paris Sud 6, à la Porte de Versailles, du 7 au 11 août 2024.

Conformément à la volonté du Comité International Olympique (CIO) d'atteindre la parité hommes-femmes, le nombre de catégories sera le même chez les femmes et chez les hommes pour les Jeux de Paris 2024 : cinq.

Comme à Tokyo 2020, dans chaque catégorie, la compétition se déroulera en deux étapes : l’arraché et l’épaulé-jeté.

LIRE AUSSI : Tout savoir sur le système de qualification de l’haltérophilie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Catégorie de poids des épreuves d’haltérophilie aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Hommes :

-61 kg

-73 kg

-89 kg

-102 kg

+102 kg

Femmes

-49 kg

-59 kg

-71 kg

-81 kg

+81 kg

À l’arraché puis à l’épaulé-jeté, chaque athlète aura trois tentatives pour soulever la barre la plus lourde possible. Le meilleur résultat dans chaque épreuve est conservé et le score final est obtenu en les additionnant pour avoir le poids total soulevé par l’athlète dans le concours.

Des dix catégories de poids au programme de Paris 2024, seulement quatre - étaient déjà disputées à Tokyo 2020, en 2021 : les -61 kg et les -73 kg chez les hommes, et les -49 kg et les -59 kg du côté des femmes.

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur les catégories de poids de la boxe olympique à Paris 2024

Ce qu’il s’est passé en haltérophilie aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Avec six nouvelles catégories, les changements seront nombreux et la hiérarchie va évoluer de manière significative jusqu'aux prochains Jeux Olympiques où de nouveaux prétendants aux médailles vont émerger.

À Tokyo 2020, les débats ont été dominés par les représentants de la République populaire de Chine. Les huit haltérophiles engagés sont montés sur le podium dont sept sur la plus haute marche. LI Fabin (-61 kg hommes ), SHI Zhiyong (-73 kg hommes), LI Wenwen (+87 kg femmes), HOU Zhihui (-49 kg femmes), CHEN Lijun (-67 kg hommes), LYU Xiaojun (-81 kg hommes), WANG Zhouyu (-87 kg femmes) ont décroché l'or et LIAO Qiuyun (-55 kg femmes) l'argent.

Le Géorgien Lasha Talakhadze a battu trois records du monde dans la catégorie des +109 kg hommes. Il a soulevé un total de 488 kg pour s'offrir le titre olympique et pourra viser la barre des 500 kg à Paris 2024.

Deux haltérophiles qui ont marqué l'histoire chez les femmes seront à surveiller : Hidilyn Diaz titrée chez les -55 kg femmes pour gagner le premier olympique de l'histoire des Philippines, et Neisi Dajomes dans la catégorie des -76 kg femmes qui est devenue la première Équatorienne à gagner une médaille d'or aux JO.

LIRE AUSSI : Tout savoir sur les catégories de poids du judo aux Jeux Olympiques de Paris 2024