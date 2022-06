Paris 2024 : Catégories de poids pour le judo olympique

Au total, 14 titres olympiques seront attribués dans les épreuves individuelles de judo aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Conformément à la volonté du Comité International Olympique (CIO) d'atteindre la parité hommes femmes, le nombre de catégories sera le même chez les femmes et chez les hommes : 7. C'est le cas depuis Barcelone 1992 et l'entrée des épreuves de judo femmes au programme olympique. Trente-deux ans plus tard, il y aura exactement le même nombre de quotas à distribuer chez les hommes et les femmes pour Paris 2024.

Dans les épreuves individuelles, les catégories de poids n'ont pas changé depuis Sydney 2000. Une épreuve par équipes mixtes a fait ses débuts aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, avec trois catégories de poids par genre.

Catégories de poids des épreuves de judo aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Hommes

- 60 kg

- 66 kg

- 73 kg

- 81 kg

- 90 kg

- 100 kg

+ 100 kg

Femmes

- 48 kg

- 52 kg

- 57 kg

- 63 kg

- 70 kg

- 78 kg

+ 78 kg

Épreuve par équipes mixtes

- 57 kg femmes

- 70 kg femmes

+ 70 kg femmes

- 73 kg hommes

- 90 kg hommes

+ 90 kg hommes

Ce qu'il s'est passé en judo aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

À domicile, l'équipe japonaise a impressionné durant les épreuves de judo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021. Un judoka nippon a terminé sur le podium de 11 des 14 catégories de poids, dont 9 sur la plus haute marche.

Le 25 juillet a été un jour particulier avec le sacre d'Abe Uta chez les -52 kg femmes, seulement quelques minutes avant le triomphe de son frère Hifumi dans la catégorie des -66 kg hommes. C'était la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'un frère et une sœur remportaient une médaille d'or le même jour.

Ono Shohei, qui a conservé son titre chez les -73 kg hommes ou Sone Akira en or aux JO après trois succès aux Championnats du monde dans les +78 kg femmes font partie des autres judokas japonais qui ont gagné une médaille d'or au Nippon Budokan.

Le Kosovo est le seul autre pays qui a remporté plusieurs médailles d'or dans les épreuves individuelles de judo à Tokyo 2020 grâce à Distria Krasniqi (-48 kg) and Nora Gjakova (-57 kg).

La délégation française a remporté sept médailles mais seulement une en or : Clarisse Agbegnenou a été couronnée chez les -63 kg femmes. Amandine Buchard (-52 kg), Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Madeleine Malonga (-78 kg) avaient été battues en finale.

La Géorgie avec Lasha Bekauri (-90 kg hommes) et la République tchèque avec Lukas Krpalek (+100 kg hommes) ont aussi ramené une médaille d'or du Japon en judo.

Avec Teddy Riner et Romane Dicko, médaillés de bronze en individuel, la France a remporté la première épreuve par équipes mixtes de judo de l'histoire des Jeux Olympiques.