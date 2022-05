Paris 2024 : Catégories de poids pour la boxe olympique

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, 13 catégories de poids seront disputées en boxe.

Conformément à la volonté du Comité International Olympique (CIO) d'atteindre la parité hommes femmes, le nombre de catégories sera plus équilibré que jamais : sept chez les hommes, six chez les femmes.

Il y aura une catégorie hommes de moins par rapport à Tokyo 2020, tandis que deux catégories femmes supplémentaires sont au programme des prochains Jeux.

Catégories de poids des épreuves de boxe pour Paris 2024

Catégories de poids hommes

51 kg

57 kg

63,5 kg

71 kg

80 kg

92 kg

+92 kg

Catégories de poids femmes

50 kg

54 kg

57 kg

60 kg

66 kg

75 kg

Ce qu'il s'est passé en boxe à Tokyo 2020

L'addition de deux nouvelles catégories de poids pour les femmes à Tokyo 2020 a permis à la Turquie de remporter sa première médaille d'or en boxe, tandis que le Japon et la Bulgarie ont remporté leur premier titre chez les femmes également.

Les seules nations à avoir remporté plusieurs titres olympiques à Tokyo 2020 sont Cuba et la Grande-Bretagne.

Les athlètes des Philippines ont vécu les meilleurs Jeux de leur histoire avec trois médailles, alors que les États-Unis n'ont pas remporté de titre, une première depuis les Jeux de Beijing 2008.

Cuba a terminé les Jeux de Tokyo avec le plus grand nombre de médailles : quatre en or et une en bronze, toutes chez les hommes.

Roniel Iglesias a remporté sa finale contre le Britannique Pat McCormack chez les poids welters (-69 kg), et Arlen Lopez a pris le dessus sur un autre Britannique, Benjamin Whittaker, chez les mi-lourds (-81 kg).

Le capitaine de l'équipe de boxe cubaine Julio Cesar La Cruz a décroché l'or en poids lourds (-91 kg) en battant le champion du monde en titre du ROC Muslim Gadzhimagomedov, et Andy Cruz a permis à son pays de gagner un quatrième titre en poids légers (-63 kg) en remportant sa finale contre l'Américain Keyshawn Davis, lors du dernier jour de compétition.

La championne du monde des poids légers Kellie Harrington, qui travaille à mi-temps en tant que femme de ménage à l'hôpital, a confirmé son talent en battant la championne du monde en titre Beatriz Ferreira.

La Bulgarie a remporté son premier titre en boxe femmes grâce au comeback d'une boxeuse qui avait quitté le circuit en 2018 : la double vice-championne du monde Stoyka Krasteva, devenue la première boxeuse de son pays, femmes et hommes confondus, à décrocher l'or depuis Atlanta 1996.

Busenaz Surmeneli a décroché le premier titre en poids welters femmes (-69 kg) et la première médaille d'or en boxe pour la Turquie.

Après six médailles à Rio 2016, dont deux en or, la France n'est pas parvenue à placer des athlètes sur les podiums, en raison notamment des défaites surprises de Sofiane Oumiha, le médaillé de bronze mondial poids mouche en 2019, Billal Bennama, et la championne d'Europe poids légers en 2019 Maïva Hamadouche.

Quel meilleur moment pour la boxe tricolore que les Jeux de Paris 2024 pour reconquérir les podiums olympiques ?