En route pour Paris 2024 : le système de qualification de l’haltérophilie expliqué

Après les exploits de Tokyo 2020, l’haltérophilie sera une nouvelle fois présente au programme des épreuves olympiques de Paris 2024. Mais avec de nombreuses différences par rapport aux derniers Jeux Olympiques.

Au total, 120 athlètes vont se qualifier dans dix catégories (cinq chez les femmes et cinq chez les hommes, quatre de moins qu’à Tokyo 2020) pour démontrer leur extraordinaire force et tenter de remporter la plus belle des récompenses à l’Arena Paris Sud 6 : un titre olympique.

Mais avant de rallier la capitale française, les haltérophiles vont devoir briller en compétition pour se qualifier, une tâche loin d’être facile.

Avec les nombreux changements opérés depuis Tokyo 2020 et notamment la réduction du nombre de catégories de poids, les athlètes vont devoir relever un sacré challenge au cours des deux années à venir pour pouvoir se qualifier aux prochains Jeux Olympiques.

Découvrez les réponses à toutes vos questions sur le système de qualification de l’haltérophilie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Combien d’athlètes vont participer à Paris 2024 en haltérophilie ?

Il y aura 120 haltérophiles aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C’est un nombre en baisse par rapport à Tokyo 2020, en 2021, où ils étaient 196. Cette tendance est encore plus importante en comparaison avec Londres 2012 et Rio 2016 où ils étaient 260.

En tant que pays-hôte, la France est assurée d’avoir quatre représentants en haltérophilie (deux chez les femmes, deux chez les hommes).

Dix quotas seront attribués selon le principe de la représentation continentale, alors que six tickets garantissant l’universalité seront mis de côté et décernés par une commission tripartite en 2024.

Chaque Comité National Olympique (CNO) aura la possibilité de qualifier un athlète maximum par catégorie de poids dans la limite de trois athlètes par genre. C’est un de moins qu’à Tokyo 2020, en 2021.

Dans chaque catégorie de poids, il y aura 12 athlètes à Paris 2024 alors qu’il y en avait 14 à Tokyo 2020.

Quelles conditions les athlètes doivent-ils remplir pour être éligibles à un quota pour Paris 2024 en haltérophilie ?

Pour être éligibles à un quota pour Paris 2024, les haltérophiles et leur CNO doivent remplir les conditions suivantes :

1- Les athlètes doivent être nés le 31 décembre 2009 ou avant.

2- Les athlètes (y compris ceux qualifiés grâce aux quotas du pays-hôte ou selon le principe d’universalité), doivent participer aux Championnats du monde seniors 2023 et à la Coupe du monde 2024, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

3- Les athlètes doivent participer à au moins trois des événements suivants (deux pour les athlètes du pays-hôte et ceux éligibles au principe d'universalité) :

Championnats du monde seniors 2022

Championnats continentaux seniors 2023 (ou Jeux Continentaux s'ils remplacent officiellement le championnat continental)

Grand Prix I 2023

Grand Prix II 2023

Championnats continentaux seniors 2024

4- Les athlètes et leur NOC doivent être être irréprochables au niveau antidopage.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en haltérophilie ?

Via le classement de qualification olympique (OQR) : 100 athlètes, 50 femmes et 50 hommes

La période de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 commencera le 1er août 2022 en haltérophilie. Elle se terminera le 28 avril 2024.

La Fédération internationale d’haltérophilie publiera le classement de qualification olympique à la fin de cette période. Il sera basé sur le meilleur résultat total (arraché et épaulé-jeté), réalisé par les athlètes sur les sept épreuves mentionnées précédemment.

Seulement un athlète par CNO, le mieux classé, aura sa place dans le classement de qualification olympique de chaque catégorie de poids.

Si plusieurs athlètes d’un même CNO réalisent le même total dans la même catégorie de poids inscrite au programme olympique, ils seront classés par ordre chronologique avec celui qui a réalisé cette performance en premier devant les autres.

Si un athlète est classé dans le top 10 du classement de qualification olympique de plus d’une catégorie de poids, son CNO devra préciser avant le 10 mai 2024 à la Fédération internationale d’haltérophilie dans quelle catégorie l’athlète sera aligné.

Si un NOC classe un athlète dans le top 10 de plus de trois catégories de poids du même genre, il devra déclarer à l’IWF quels athlètes vont obtenir les quotas olympiques.

Dans chaque catégorie de poids inscrite au programme des Jeux Olympiques de Paris 2024, dix quotas seront décernés grâce à l’OQR.

Quotas pour le pays-hôte : 4 athlètes, 2 femmes et 2 hommes

En tant que pays-hôte, la France est assurée d’avoir au moins quatre quotas, deux chez les femmes et deux chez les hommes. Les haltérophiles français, comme tous les autres, pourront aussi se qualifier via l’OQR pour faire monter ce total à six.

S’il y a moins de deux femmes et de deux hommes qui se qualifient par ce biais, d’autres athlètes éligibles peuvent être ajoutés pour permettre à la France d’envoyer quatre haltérophiles à Paris 2024.

Via la représentation continentale : 10 athlètes, 5 femmes et 5 hommes

Pour respecter le principe de représentation continentale, un quota sera attribué dans chaque catégorie de poids à l’aide de l’OQR selon le critère suivant : l’athlète éligible le mieux classé de la catégorie de poids représentant un CNO du ou des continents qui ne sont pas présents dans le top 10 de cette catégorie obtiendra un quota.

Si dans une catégorie de poids olympique, la représentation continentale est déjà assurée, alors ce quota sera réattribué.

Via le principe d’universalité : 6 athlètes, 3 femmes et 3 hommes

Le Comité International Olympique va inviter tous les CNOs éligibles à envoyer une demande pour les places décernées selon le principe d’universalité. La commission tripartite confirmera, par écrit, l’attribution de ces places aux CNOs à l’issue de la période de qualification.

Quel est le format des épreuves olympiques d’haltérophilie à Paris 2024 ?

Il y aura dix épreuves à médailles en haltérophilie aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Seulement quatre catégories de poids présentes à Tokyo 2020 le seront aussi à Paris 2024.

Hommes : -61 kg, -73 kg, -89 kg, -102 kg, +102 kg

: -61 kg, -73 kg, -89 kg, -102 kg, +102 kg Femmes : -49 kg, -59 kg, -71 kg, -81 kg, +81 kg

Les catégories de poids indiquées en italique sont celles qui étaient déjà présentes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Comme lors des derniers JO, il y aura deux manches dans chaque épreuve : l’arraché et l’épaulé-jeté.

Dans chacune d’entre elles, l’haltérophile aura trois essais. Le meilleur résultat est conservé pour le calcul du résultat final qui est obtenu par l’addition des poids soulevés dans les deux manches.

Le site olympique de l’haltérophilie à Paris 2024 est l’Arena Paris Sud 6 au Parc des expositions. La compétition se déroulera du 7 au 11 août 2024.

Les athlètes à suivre en haltérophilie à Paris 2024

Avec les nombreux changements de catégories de poids pour Paris 2024, les cartes seront rebattues avec de nombreux athlètes qui vont devoir s’adapter à une nouvelle catégorie en gérant leur poids.

Les haltérophiles de la République populaire de Chine restent favoris tant ils dominent depuis de nombreuses années. Ils ont ramené sept médailles d’or et une médaille d’argent des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

LI Fabin, le champion olympique des -61 kg qui a soulevé 166 kg à l’épaulé-jeté avec une jambe en l’air et SHI Zhiyong, titré en -73 kg après avoir gagné l’or à Rio 2016 en -69 kg, ont fait les gros titres à Tokyo 2020. Ces deux recordmen du monde auront la possibilité de défendre leur titre à Paris 2024 car leurs catégories de poids seront toujours présentes dans le programme olympique.

Chez les femmes, la Chinoise HOU Zhihui et KUO Hsing-Chun de Chinese Taipei auront aussi la possibilité de s’aligner dans la catégorie de poids où elles ont été sacrées à Tokyo. Elles ont gagné l’or respectivement chez les -49 kg et chez les -59 kg et détiennent également le record du monde dans chacune de ces catégories.

Des moments historiques avaient eu lieu aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, avec Hidilyn Diaz qui a gagné la première médaille d’or de l’histoire des Philippines aux Jeux Olympiques ou Laurel Hubbard qui a été la première athlète transgenre à participer aux Jeux Olympiques.

Il est certain que d’autres moments historiques vont marquer les épreuves d'haltérophilie à Paris 2024.

LI Fabin arrive à lever une jambe pendant la finale olympique des -61 kg à Tokyo 2020 Photo de 2021 Getty Images

Weightlifting qualification timelines for Paris 2024

1er août 2022 - 28 avril 2024 : période de qualification olympique

15 janvier 2024 : date limite de demande des quotas selon le principe d'universalité par les CNOs

28 avril 2024 : fin de la période de qualification olympique

1er mai 2024 : l'IWF demande aux CNOs de choisir la catégorie des athlètes ayant terminé dans le top 10 de plusieurs catégories

6 mai 2024 : les CNOs doivent annoncer dans quelle catégorie de poids un athlète qualifié dans plusieurs catégories gardera son quota

8 mai 2024 : mise à jour du classement de qualification olympique

10 mai 2024 : l'IWF demande aux CNOs qui ont plus de trois athlètes par genre qui sont éligibles et dans le top 10 de l'OQR de choisir ses athlètes pour respecter la limite établie à trois

15 mai 2024 : les CNOs qui ont plus de trois athlètes par genre qui sont éligibles et dans le top 10 de l'OQR doivent annoncer l'identité des athlètes retenus

16 mai 2024 : l'IWF demande aux CNOs qui ont plus de trois athlètes éligibles par genre pour un quota selon la représentation continentale de choisir les athlètes qui vont en profiter

23 mai 2024 : les CNOs doivent annoncer l'identité des athlètes retenus pour l'attribution des places pour la représentation continentale

24 mai 2024 : l'IWF publie la version finale du classement de qualification olympique

31 mai 2024 : les CNOs confirment l'utilisation des quotas attribués par l'IWF

3 juin 2024 : l'IWF confirme la réattribution des quotas non-utilisés

10 juin 2024 : les CNOs confirment l'utilisation des quotas réattribués

11 juin 2024 : l'IWF notifie au pays-hôte les quotas disponibles

12 juin 2024 : le pays-hôte confirme l'utilisation des quotas qui lui sont attribués

12 juin 2024 : l'IWF annonce au CIO les catégories de poids disponibles pour les quotas attribués par la commission tripartite

14 juin 2024 : la commission tripartite confirme par écrit aux CNOs l'attribution des quotas alloués selon le principe d'universalité

14 juin 2024 : l'IWF confirme aux CNOs la réattribution des quotas non-utilisés par le pays-hôte

21 juin 2024 : les CNOs confirment l'utilisation des quotas du pays-hôte qui ont été réattribués

21 juin 2024 : les CNOs confirment à l'IWF l'utilisation des quotas attribués selon le principe d'universalité

24 juin 2024 : l'IWF confirme la réattribution des quotas alloués selon le principe d'universalité

1er juillet 2024 : les CNOs confirment l'utilisation des quotas accordés selon le principe d'universalité qui sont réattribués

8 juillet 2024 : date limite d'inscription des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024

26 juillet - 11 août 2024 : Jeux Olympiques de Paris 2024

