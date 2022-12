Il ne manquait pas grand chose à Marine Boyer, ce dimanche 6 novembre.

Pour 0,233 points, la gymnaste française rate le podium des Championnats du monde. Mais cette quatrième place, sa deuxième en compétition majeure après les Jeux Olympiques de Rio 2016, reste prometteuse à deux ans des JO de Paris 2024.

Avec 13,533 points, la Réunionnaise termine juste derrière la Japonaise MIYATA Shoko (13,533 points). Sa compatriote WATANABE Hazuki a décroché l'or avec 13,600 points, alors que la Canadienne Elsabeth Black a pris l'argent (13,566 points).

« Je suis déçue et triste », a-t-elle réagit après sa finale. « Ça me rappelle ma quatrième place aux Jeux. C'est dur mais c'est comme ça. Il y avait meilleure que moi aujourd'hui. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. C'était dur de commencer et de gérer mes émotions. J'ai fait au mieux. J'ai essayé de rester dans ma bulle et d'évacuer mon stress mais c'est dur. L'attente a été longue mais quand tu commences tu es obligée de laisser les autres finir. »

Fin septembre, Boyer avait remporté le titre lors des Internationaux de France, après plusieurs années compliquées, notamment perturbées par les blessures.

« Ça a été tellement long, c'était une longue période de ma vie où je pensais ne jamais pouvoir revivre ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, mettre un terme à cette période, ça m'a fait tellement de bien », confiait-elle à Olympics.com avant les Mondiaux.

Avec une année 2022 qui a signé son grand retour au plus haut niveau, la gymnaste de 22 ans peut envisager la prochaine saison avec de grands objectifs.

