« Cette compétition était vraiment difficile pour tout le monde », constate Martine George, responsable de la préparation olympique de l’équipe femmes. « Le résultat est celui qu'il est, nous allons essayer de comprendre les raisons. La préparation n'a pas été facile. La pression de ce type de compétition n'est pas facile à gérer, car on sait qu'en finale les chutes arrivent et nous aurions pu avoir une opportunité. »

Les USA de Shilese Jones , Skye Blakely , Leanne Wong , Jade Carey , Jordan Chiles et Lexi Zeiss ont remporté leur sixième titre mondial consécutif avec un score total de 166.564. la Grande-Bretagne a remporté l’argent, devant son public dans le nord de l’Angleterre, avec un score de 163.363 tandis que le Canada a obtenu 160.563 pour s’emparer du bronze.

Le rendez-vous avec Paris est pris pour trois équipes. Ce mardi 1er novembre à Liverpool, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont remporté un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 , grâce à leur podium de la compétition par équipes des Championnats du monde de gymnastique artistique .

De Jesus Dos Santos et Boyer convaincantes

Au sol, la première épreuve de la journée, les Françaises débutaient bien avec Mélanie De Jesus Dos Santos et Marine Boyer qui obtenaient respectivement 13.366 et 13.133, mais Aline Friess chutait sur son double avant.

Le saut permettait aux Bleues de remonter au classement grâce à un 14.000 de Carolann Heduit et un 13.700 de DJDS et Coline Devillard et à la moitié de l’épreuve, elles pointaient à la quatrième place.

Mais les deux épreuves suivantes, les barres asymétriques et la poutre, malgré un 13.666 de Marine Boyer, titrée à cet agrès lors des Internationaux de France en septembre dernier, faisaient reculer l’équipe de France qui terminait huitième.

Prochaine étape pour tenter de rempoter un quota par équipes : les Championnats du monde 2023, du 30 septembre au 8 octobre à Anvers en Belgique, où neuf quotas seront attribués.

« Je suis déçue. C'était une finale compliquée. On savait qu'il fallait faire une compétition parfaite pour espérer monter sur le podium », résumait Marine Boyer à l’issue de l’épreuve par équipes.

« Je suis déçue de moi. J'ai juste besoin de repos avant de penser à la finale du concours général », concluait De Jesus Dos Santos.

Mercredi 2 novembre, c’est au tour des hommes pour l’épreuve par équipes. Jeudi 3 novembre, ce sera le concours général femmes avec De Jesus Dos Santos qui a terminé 12e des qualifications. Vendredi 4 novembre, le concours général hommes aura lieu, avant les finales par agrès de samedi 5 et dimanche 6 novembre.

