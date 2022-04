En route pour Paris 2024 : le système de qualification de la gymnastique artistique expliqué

La gymnastique artistique sera de nouveau l'un des sports les plus populaires des Jeux Olympiques de Paris 2024, et la Fédération internationale de gymnastique (FIG) a publié son processus de qualification.

Comme à Tokyo 2020, 12 équipes se défieront lors de l'épreuve par équipes, et la période de qualification débute en octobre 2022.

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les qualifications de gymnastique artistique des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Combien d’équipes vont participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en gymnastique artistique ?

Au total, 192 gymnastes seront en compétition à Paris 2024 : 96 hommes et 96 femmes. C'est quatre de moins qu'à Tokyo 2020.

L'épreuve par équipes sera composée de 12 formations de 5 athlètes, chez les hommes et chez les femmes, contre 4 athlètes à Tokyo 2020.

Pour les CNO qui n'auront pas remporté leur quota par équipes, un maximum de trois athlètes par NOC pourront être qualifiés.

Six agrès seront disputés chez les hommes, quatre chez les femmes.

Les athlètes nés le ou avant le 31 décembre 2006 (17 ans à Paris 2024) pourront participer à l'épreuve hommes, tandis que celles nées le ou avant le 31 décembre 2008 (15 ans à Paris 2024) seront éligibles chez les femmes.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en gymnastique artistique ?

En tant que pays hôte, la France bénéficiera d'un quota dans les épreuves hommes et femmes. Un quota sur invitation de la commission tripartite du Comité International Olympique (CIO) sera également attribué.

Tous les autres athlètes devront se qualifier via certaines compétitions internationales lors des trois prochaines années.

Les Championnats du monde 2022 de Liverpool (29 octobre - 6 novembre) représentent la première compétition qualificative, où trois équipes remporteront un quota. Puis neuf autres équipes gagneront un quota lors des Championnats du monde 2023, qui auront lieu en Belgique du 1er au 8 octobre 2023.

Un total de 12 équipes (hommes et femmes) se qualifieront pour les Jeux de Paris 2024 à travers ces deux compétitions. Chaque qualification par équipes ouvrira cinq quotas dans l'épreuve du concours général individuel, ainsi que dans chaque agrès. En revanche, les gymnastes pourront choisir les agrès qu'ils disputeront.

Lors des Championnats du monde 2023, les trois CNO les mieux placés qui n'auront pas remporté de quota par équipes obtiendront un quota individuel.

Les qualifications individuelles pour les athlètes non qualifiés via le processus par équipes débutent également lors des Mondiaux 2023, où 8 athlètes se qualifieront pour les épreuves hommes et 14 pour les épreuves femmes. Ces athlètes seront autorisés à participer à chaque agrès.

Des quotas par agrès seront également délivrés lors des Championnats du monde 2023, avec les athlètes les mieux classés dans chaque agrès qui remporteront un quota pour leur CNO, s'il n'est pas déjà qualifié via le processus par équipes.

Le circuit de Coupe du monde 2024 délivrera quant à lui deux quotas par genre et par agrès.

Enfin, les derniers quotas seront délivrés lors des Championnats continentaux 2024, pour les épreuves de concours général. Cinq athlètes par genre remporteront un quota.

Quels est le format et le programme des compétitions de gymnastique artistique à Paris 2024 ?

À Paris 2024, huit épreuves auront lieu dans la compétition hommes, tandis que six seront disputées chez les femmes.

Hommes

Équipe

Concours général

Exercices au sol

Cheval d'arçon

Anneaux

Saut de cheval

Barres parallèles

Barre fixe

Femmes

Équipe

Concours général

Saut de cheval

Barres asymétriques

Poutre

Exercices au sol

Chaque épreuve sera divisée en deux parties : les qualifications et la finale.

La compétition de gymnastique artistique se déroulera du 27 juillet au 5 août.

LIRE AUSSI - Paris 2024 : le calendrier des compétitions olympiques

Les gymnastes à suivre à Paris 2024

La quadruple championne olympique de Rio 2016 Simone Biles n'a pas pu reproduire sa performance exceptionnelle à Tokyo 2020, notamment en raison de problèmes de santé mentale rencontrés aux Jeux, mais elle est tout de même repartie avec une médaille d'argent et une de bronze. Son entraîneuse française, Cécile Canqueteau-Landi, a déclaré lors d'une discussion sur Facebook Watch que Simone Biles « pense à Paris 2024 ».

La Française Mélanie de Jesus dos Santos sera également à surveiller. Championne d’Europe du concours général en 2019, la gymnaste de 22 ans s’est envolée pour les États-Unis pour s’entraîner avec Cécile et Laurent Landi, ainsi qu’avec Simone Biles, afin de préparer Paris 2024.

L’Américaine Sunisa Lee, qui a décroché le titre en concours général à Tokyo 2020, sera également à surveiller, tout comme la Belge Nina Derwael, titrée en barres asymétriques.

LIRE AUSSI - Mélanie de Jesus dos Santos part aux USA rejoindre Cécile et Laurent Landi, les entraîneurs de Simone Biles

Du côté des hommes, le Japonais Hashimoto Daiki sera l’un des grands favoris, après ses deux titres à Tokyo 2020 en concours général et barres parallèles. Âgé de 20 ans seulement, il a montré qu’il était capable de mener l’équipe japonaise après la fin de carrière du septuple médaillée olympique Uchimura Kohei.

Le Britannique Max Whitlock, qui a notamment décroché un deuxième titre olympique en cheval d’arçons à Tokyo 2020, pourrait être un prétendant au titre, ainsi qu'Artem Dolgopyat, qui est devenu le premier gymnaste israélien à remporter une médaille olympique, avec l’or au sol.

Les moments clés des qualifications de gymnastique artistique pour Paris 2024