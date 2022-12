Non qualifié pour la finale et repêché quelques heures avant le début de l'épreuve, Benjamin Osberger a finalement terminé quatrième de la finale des exercices au sol des Mondiaux de gymnastique artistique, ce samedi 5 novembre à Liverpool. Il a obtenu la note totale de 14,233 points avec une routine dont le coefficient de difficulté était de 5,600, le plus bas de la finale. Mais sa bonne exécution a été notée 8,633, le meilleur score du jour. Un excellent résultat pour le gymnaste de 21 ans, à moins de deux ans ces Jeux Olympiques de Paris 2024, d'autant plus qu'il n'était qu'à 0,033 points du podium. « C’est un peu dur. Je ne pense qu’à mes erreurs », a-t-il déclaré après la finale, convaincu qu’il aurait pu décrocher une médaille. Mais il y voit tout de même du positif. « C’est comme ça et dans tous les cas, je n’aurais même pas dû participer à la finale. Je dois regarder cette performance de manière positive. J’ai essayé de prendre du plaisir et j’ai apprécié la finale du début à la fin. » C'est le Britannique Giarnni Regini-Moran qui a décroché l'or devant son public, avec la note de 14,533. Il avait remporté le bronze quelques jours plus tôt lors de l'épreuve par équipes. Le gymnaste de 24 ans a devancé le champion olympique du concours général Daiki Hashimoto, qui remporte l'argent (14,500) après avoir décroché l'or par équipes. Son compatriote Ryosuke Doi a remporté le bronze (14,266). S’il a terminé quatrième, Osberger a battu deux anciens champions du monde : l’Italien Nicola Bartolini, sacré en 2021 et aujourd’hui cinquième, ainsi que le Philippin Carlos Yulo, titré en 2019 au sol et en 2021 au saut et septième de la finale des Mondiaux 2022. « Ça me rend heureux, c’est sûr, mais je n’arrête pas de penser que j’ai terminé quatrième. C’est ce qui est dur. » Un état d’esprit de champion qui n’est pas étonnant, tant il a progressé en 2022. Il y a quelques semaines, il remportait le bronze aux Internationaux de France, à l'Aréna Bercy, le site olympique de la gymnastique artistique de Paris 2024. Il a déjà gagné deux médailles en World Challenge Cup et n'est pas passé loin du podium aux Championnats d'Europe. Après sa première finale mondiale, apprenez-en plus sur Benjamin Osberger : son parcours, ses résultats et sa passion pour la gymnastique artistique.

La gymnastique, une affaire de famille Benjamin Osberger a débuté la gymnastique artistique à seulement trois ans. Il faut dire que c’est une discipline familière. Le natif de Colmar a fait ses premiers entraînements au club de La Munsterienne sous les ordres de son père qui était son entraîneur. Sa mère a également fait de la gymnastique et même son grand-père a été impliqué dans ce sport en tant que président de club. « J’ai vraiment baigné là-dedans dès mon plus jeune âge et c’est un sport qui m’a tout de suite plu et intéressé. J’étais destiné à faire de la gymnastique », avait-il expliqué aux Dernières Nouvelles d’Alsace. L’Alsacien n’est pas resté longtemps dans sa région natale. Il a quitté le domicile familial à seulement 12 ans pour intégrer le Pôle France d’Antibes et poursuivre sa progression. Benjamin Osberger s’y est entraîné jusqu’à l’été dernier quand il a mis le cap sur l’INSEP.

Une première apparition aux Championnats du monde Benjamin Osberger participe à ses premiers Championnats du monde. Ou plutôt, ses premiers chez les seniors. Le gymnaste de la Munsterienne a déjà pris part à un rendez-vous mondial et en était même reparti avec une médaille d’or autour du cou. C’était en 2018 à Marrakech lors des Championnats du monde scolaire. Les Français avaient été titrés dans l’épreuve par équipes hommes. Benjamin Osberger en faisait partie aux côtés de Bastien Eloy, Mathys Cordule, Marin Favier et Léo Saladino. Il fait une nouvelle fois équipe avec ce dernier à Liverpool pour les Championnats du monde seniors. C'est sa première apparition à la compétition qui rassemble les meilleurs gymnastes de la planète. Un baptême réussi puisqu'il a terminé au pied du podium de la finale des exercices au sol. À LIRE AUSSI : Le calendrier des Championnats du monde de gymnastique artistique 2022

Benjamin Osberger (La Munsterienne) champion du monde scolaire avec l'Équipe de 🇫🇷 UNSS ! • BRAVO, champion ! #FranceUNSS #Gymnasiade2018 Posted by Comité Régional de Gymnastique du Grand Est on Saturday, May 5, 2018

Deux médailles en World Challenge Cup cette saison Benjamin Osberger a atteint sa première finale en Coupe du monde au mois d’avril à Baku. Il s’y était illustré au cheval d’arçons. Le Français avait pris la quatrième place des qualifications avant de finir la finale au sixième rang. Suite à cette performance, le gymnaste de 21 ans est monté sur ses deux premiers podiums internationaux. Il a brillé en World Challenge Cup avec deux médailles aux exercices au sol : l’or à Varna au mois de mai et le bronze à Paris au mois de septembre. En Bulgarie, il a totalisé 14,100 points pour devancer Taylor Burkhart et Teodor Trifonov. À domicile, pour sa dernière sortie internationale en date, l’Alsacien a marqué 14,200 points, à seulement 0,050 point d’Eamon Montgomery, le vainqueur. À l’Arena Bercy, site olympique de la gymnastique artistique aux Jeux de Paris 2024, il avait notamment devancé Artem Dolgopyat, le médaillé d’or de la discipline à Tokyo 2020, en 2021. LIRE AUSSI - Osberger remporte le bronze aux Internationaux de France

À 0,077 point du podium européen Si Benjamin Osberger s’est révélé cette saison, c’est aussi grâce à sa performance aux Championnats d’Europe Munich 2022. Il n’est passé qu’à 0,077 point d’une première médaille dans un grand championnat international. Le natif de Colmar a dû se contenter de la quatrième place au cheval d’arçons. Sur un mouvement moins difficile que les médaillés Harutyun Merdinyan, Loran de Munck et Nils Dunkel, il avait obtenu la meilleure note d’exécution pour totaliser 14,566 points, à 0,077 point du bronze et à 0,177 point du titre. « Je sais que ceux qui sont devant moi ont une plus grosse note de départ. Il va falloir que je travaille là-dessus. C’est un peu frustrant de finir quatrième, bien sûr, surtout que ça se joue à rien. Je suis un peu déçu, mais je pense que je suis à ma place. Je n’ai pas fait de grosse faute, pas d’écart de jambes », réagissait-il dans les colonnes des DNA. Cette place au pied du podium était très prometteuse : le gymnaste de 21 ans avait au moins trois ans de moins que tous les autres finalistes européens à cet agrès.