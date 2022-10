Championnats du monde de gymnastique artistique : qui sont les gymnastes français ?

Après trois médailles lors des Championnats d'Europe cet été, l'équipe de France de gymnastique artistique débarque à Liverpool avec une délégation de dix athlètes pour disputer les Mondiaux, du 29 octobre au 6 novembre.

Pour suivre la compétition sans surprise, Olympics.com vous présente les gymnastes qui tenteront d'aller décrocher une médaille, moins de deux ans avant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Marine Boyer, la gymnaste en forme du moment

La délégation française sera emmenée par Marine Boyer qui reste sur un succès à la poutre aux Internationaux de France, une étape de la World Challenge Cup.

La gymnaste de 22 ans a un palmarès impressionnant avec notamment quatre médailles continentales (argent à la poutre, bronze par équipes en 2016, bronze à la poutre, argent par équipes en 2018). Mais elle court toujours après son premier podium aux Championnats du monde.

Celle qui s’était révélée avec une quatrième place à la poutre aux Jeux Olympiques de Rio 2016 a fait le plein de confiance avant le rendez-vous planétaire. Elle sera attendue dans les épreuves individuelles, mais aussi au sein du collectif tricolore.

Mélanie De Jesus Dos Santos à l'heure américaine

Les Françaises peuvent viser le podium dans l’épreuve par équipes femmes. Elles avaient terminé à la sixième place aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021.

Aux côtés de Marine Boyer, on retrouve notamment Mélanie De Jesus Dos Santos. Elle a déjà participé à six finales individuelles aux Championnats du monde.

La Martiniquaise a décidé de partir s’entraîner aux États-Unis pour poursuivre sa progression et avoir la possibilité de monter sur le podium olympique à Paris 2024. Elle a rejoint Cécile et Laurent Landi, les entraîneurs de Simone Biles, au printemps. Et elle a déjà trouvé que ses entraînements à Houston au Texas lui sont bénéfiques.

« La préparation physique n’est pas la même. On fait plus de répétitions sans aller trop vite. Au début, j’avais mal partout. Je ressentais des courbatures que je n’avais pas forcément senti avant. Mais sur certains exercices, j’ai remarqué que ça m’aidait beaucoup », confiait la gymnaste de 22 ans à Olympics.com.

Carolann Héduit et Aline Friess, aux Championnats du monde après une médaille européenne

Carolann Héduit et Aline Friess font aussi partie de l’équipe femmes de gymnastique, comme aux derniers Jeux Olympiques. Depuis leur séjour tokyoïte, elles ont toutes les deux gagné une médaille de bronze aux Championnats d’Europe.

La première à la poutre, la deuxième en saut de cheval. C’était leur premier podium dans un grand championnat chez les seniors. Elles sont plus jeunes que leurs coéquipières, mais tout aussi prometteuses.

Carolann Héduit, 18 ans, avait pris la 12e place du concours général des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Aline Friess, 19 ans, n’avait participé à aucune finale individuelle aux JO, mais elle a parfaitement lancé sa saison 2022 en impressionnant lors de la World Challenge Cup de Varna.

L'Alsacienne était alignée sur quatre agrès et a décroché quatre médailles : l'or au saut de cheval, au sol et aux barres asymétriques et le bronze à la poutre.

Coline Devillard, un exploit historique pour la gymnastique française en 2017

Coline Devillard sera aussi du voyage à Liverpool. Elle avait marqué l’histoire en 2017 quand elle est devenue la première Française a être sacrée championne d’Europe du saut de cheval. Elle est spécialiste de cet agrès.

La gymnaste de 22 ans a remporté quatre médailles en Coupe du monde et deux titres en World Challenge Cup dans cette épreuve. Cette année, elle a pris le bronze lors des Internationaux de France pour préparer idéalement les Championnats du monde de gymnastique artistique. C’était sa première sortie internationale de l’année.

Cette équipe de France a du vécu ensemble et c'est ce qui fait sa force.

« On se connaît toutes beaucoup et on s'entend vraiment super bien. On sait nous gérer et c'est ce qui fait que notre groupe est en osmose. L'équipe de France, je la considère comme ma deuxième famille tellement on s'entend et on se comprend bien », expliquait notamment Marine Boyer dans une interview à Olympics.com.

Quatre des cinq gymnastes français vont découvrir les Championnats du monde

Chez les hommes, quatre des cinq gymnastes sélectionnés pour les Championnats du monde vont participer au rendez-vous planétaire pour la première fois.

Seul Paul Degouy y a déjà participé, à Doha en 2018. Le gymnaste de 25 ans qui suit des études pour devenir architecte évolue sur la scène internationale depuis 2010. Il est spécialiste de la barre fixe, mais brille aussi au concours général avec notamment une finale européenne en 2019.

Paul Degouy est peut-être le gymnaste le plus expérimenté de l’équipe de France hommes, il n’est pas le plus âgé. Ce statut revient à Mathias Philippe, 29 ans. Le natif de Caen reste sur une médaille de bronze dans l’épreuve par équipes hommes des Jeux Méditerranéens.

À Oran, le spécialiste des barres parallèles était notamment accompagné par Cameron-Lie Bernard et Léo Saladino. Les deux gymnastes seront aussi là à Liverpool.

Léo Saladino est attendu au saut. Sur cet agrès, il a atteint la finale des derniers Championnats d’Europe, mais aussi des Championnats du monde juniors en 2019. Cameron-Lie Bernard avait lui était finaliste européen aux barres parallèles en 2016. Sa progression avait été ralentie par une rupture du talon d’Achille en novembre 2020. Il est revenu sur la scène internationale au début d’année lors de la Coupe du monde de Baku.

Benjamin Osberger a gagné deux médailles en World Challenge Cup en 2022

Un des grands espoirs français aux Championnats du monde sera Benjamin Osberger.

Le gymnaste de 21 ans a décroché deux médailles au sol en World Challenge Cup : l’or à Varna et le bronze à Paris. L'Alsacien avait aussi terminé au pied du podium en cheval d'arçons aux Championnats d’Europe.

En pratiquant la gymnastique, il perpétue la tradition familiale. Le natif de Colmar a débuté à La Munsterienne, un club où le président était son grand-père et l'entraîneur son père.

L’équipe de France pour les Championnats du monde de gymnastique artistique

Femmes

Carolann Héduit

Aline Friess

Marine Boyer

Coline Devillard

Mélanie De Jesus Dos Santos

Hommes

Mathias Philippe

Léo Saladino

Benjamin Osberger

Cameron-Lie Bernard

Paul Degouy

Programme des Championnats du monde de gymnastique artistique

Samedi 29 octobre

Qualification femmes

Dimanche 30 octobre

Qualification femmes

Lundi 31 octobre

Qualification hommes

Mardi 1er novembre

Finale par équipes femmes

Mercredi 2 novembre

Finale par équipes hommes

Jeudi 3 novembre

Finale concours général femmes

Vendredi 4 novembre

Finale concours général hommes

Samedi 5 novembre

Finale par agrès : Saut de cheval femmes, barres asymétriques femmes, exercice au sol hommes, cheval d'arçons hommes, anneaux hommes

Dimanche 6 novembre

Finale par agrès : Poutre femmes, exercices au sol femmes, saut de cheval hommes, barres parallèles hommes, barre fixe hommes

Comment regarder les gymnastes français aux Championnats du monde de gymnastique artistique ?

Les Championnats du monde de gymnastique qui sont organisés à Liverpool du 29 octobre au 6 novembre sont diffusés sur Olympic Channel via Olympics.com, mais des géo-restrictions peuvent exister. En France, la compétition est diffusée sur RMC Sport.