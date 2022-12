Première médaille française lors des Championnats du monde de gymnastique artistique 2022.

Samedi 5 novembre à Liverpool, Coline Devillard a décroché le bronze en finale du saut de cheval.

C’est sa première médaille aux Championnats du monde. À 22 ans et cinq ans après son titre européen, toujours en saut de cheval, Devillard marque une nouvelle fois les esprits.

Elle a obtenu la note de 14,166, notamment grâce à un double twist Yurchenko bien exécuté lors de son deuxième saut.

« J’ai fait deux bons sauts. Quand j’ai vu 14,500 pour le premier, j’étais trop contente. Le second était très bon, je suis juste un peu trop revenue en arrière et me suis ouverte, ce qui me fait perdre un dixième. Mais c’était bien. »

L’Américaine Jade Carey, championne olympique en titre, a décroché l’or également grâce à un double twist Yurchenko noté 14,516 à son deuxième essai, juste devant sa compatriote Jordan Chiles (14,350).