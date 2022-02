Margot Boch et Carla Sénéchal, premières françaises en bob à deux femmes en action à Beijing 2022 le 18 février

Margot Boch et Carla Sénéchal entrent dans l’histoire.

Le tout premier équipage français de bob à deux femmes qualifié aux Jeux Olympiques prendra le départ des deux premières manches de la compétition de bob à deux à Beijing 2022, le 18 février, sur la splendide piste du Centre national de glisse de Yanqinq.

Pour sa toute première compétition olympique, le binôme tricolore formé en 2019 est impatient de faire ses preuves sur la glace.

« Notre objectif sera de rentrer dans le top 10 en bob à deux », expliquait la pilote Margot Boch lors d’une conférence de presse, avant le début des Jeux Olympiques.

Mais pour cela, elles devront dompter la piste olympique de Yanqing, un tracé technique que Margot Boch a déjà eu l’occasion de descendre en octobre 2021 et lors de la compétition de monobob à Beijing 2022.

LIRE AUSSI - Boch/Sénéchal : les premières bobeuses françaises aux Jeux Olympiques

« La piste est vraiment impressionnante »

Dompter cette piste. Telle sera donc la mission des deux bobeuses françaises.

« Il y a deux virages importants, avec des difficultés qu’on ne trouve pas sur d’autres pistes dans le monde, donc il faudra trouver les clés pour passer ces zones et aller chercher un bon résultat », expliquait Alexandre Vanhoutte, le manager des équipes de France de bobsleigh.

La principale nouveauté de cette piste de Yanqing est le virage qui fait une boucle à 360 degrés. Du jamais vu jusqu’alors sur les pistes déjà existantes dans le monde.

Mais Margot Boch a déjà pu se faire la main sur cette piste. En octobre, une compétition avait été organisée pour que tous les bobeurs du monde viennent s’entraîner dessus à l’approche de Jeux Olympiques.

« La piste est vraiment incroyable. Les sensations dans la piste sont vraiment super cool. Elle est complètement différente des autres pistes », avait expliqué la pilote à Olympics.com en novembre 2021.

« Je pensais que j'allais être un peu perdue avec ce gros virage, parce qu'on n'a pas l'habitude d’en avoir comme celui-ci, et en fait non, c'était franchement cool. »

En revanche, la découverte fût totale pour la pousseuse Carla Sénéchal qui n’avait pas pu faire le déplacement jusqu’en République populaire Chine lors des essais plus tôt dans l’année.

« La piste est vraiment impressionnante. Elle me parait plus longue, les murs me paraissent plus hauts, tout me paraît plus difficile techniquement, mais j’ai vraiment hâte de la descendre », expliquait Sénéchal en conférence de presse.

Le souhait de Carla a été exaucé puisque les femmes ont eu six entraînements officiels pour se faire la main sur cette piste avant le début de la compétition le 18 février.

Une préparation bien rodée

Avant de partir en Chine, l’équipage français a fait un dernier stage de poussée en Allemagne pour être fin prêtes pour le jour J.

Mais plus que ce stage, la véritable préparation s’est aussi faite avec la compétition de monobob à Beijing 2022. Margot Boch s’est qualifiée pour cette nouvelle épreuve olympique et a donc déjà effectué plusieurs descentes, certes seule, mais cela lui a permis de bien avoir la piste en mémoire.

Lors de cette compétition, Boch s’est classée 11e et avec le quatrième meilleur temps de la deuxième manche. Une performance qui n’était pas totalement au goût de la Plagnarde, mais dont elle tire tout de même beaucoup de positif.

« Je m’en veux de ne pas avoir su trouver des lignes plus parfaites et plus rapides. Et à la fois, je suis très heureuse d’avoir pu montrer ce que je valais à la poussée et d’avoir décroché le 4e temps d’une des manches », a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux.

Les deux bobeuses ont donc pu profiter de l’expérience de Margot Boch pour faire leur manches d’essais et auront rendez-vous avec l’histoire dès le 18 février pour les deux premières manches de compétition et tenter de rentrer dans le top 10 qu’elles convoitent.

LIRE AUSSI - Kaillie Humphries décroche le premier titre olympique de monobob de l'histoire à Beijing 2022

Boch/Sénéchal, déjà dans l’histoire

Quoi qu’il arrive sur cette de Pékin, la participation de Margot Boch et Carla sénéchal est déjà historique en soi.

Jamais un équipage français de femmes n’avait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques d’hiver.

« C’est un journaliste qui nous a fait remarquer qu’il n’y avait jamais eu de Françaises en bob aux Jeux. Ca nous a fait bizarre », racontait Boch en novembre, pas encore pleinement consciente qu’elle écrivait une page de l’histoire de son sport.

Cette prise de conscience, elle semble l’avoir eu après l’épreuve de monobob.

« Je suis désormais et pour toujours, la première femme à avoir représenté la France à des Jeux Olympiques en bobsleigh », écrivait-elle sur Instagram.

Et elle peut en être fière. Car si Boch est là où elle en est aujourd’hui, c’est grâce à elle-même. Ce projet de monter un équipage olympique était son idée et c’est elle qui a contacté Carla Sénéchal pour lui proposer de rejoindre l’aventure.

Depuis, d’autres femmes ont rejoint le projet et elles sont désormais six à composer l’équipe de France de bobsleigh femmes. Margot Boch et Madison Stringer ont d’ailleurs été sacrées championne du monde junior en janvier 2021 !

Il suffit parfois d’une seule personne pour lancer un mouvement sportif et créer une vraie dynamique autour d’une discipline. Il en faudra deux, Margot Boch et Carla Sénéchal, pour pousser ce bob vers l’histoire en prenant le départ de la compétition de bob à deux femmes à Beijing 2022.

LIRE AUSSI - La France décroche des quotas en bobsleigh femmes pour Beijing 2022, une première historique