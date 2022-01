La France décroche des quotas en bobsleigh et skeleton femmes pour Beijing 2022, une première historique

Pour la toute première fois de l’histoire, la France sera présente en skeleton, bob à deux et monobob femmes aux Jeux Olympiques d'hiver.

Au lendemain des toutes dernières étapes de Coupe du monde de bobsleigh, de monobob et de skeleton, qui se sont déroulées sur la mythique piste de Saint-Moritz, en Suisse, la Fédération Internationale de Bobsleigh et Skeleton (IBSF) a publié ce lundi 17 janvier, la liste officielle des attributions de quotas olympiques par Comités National Olympique (CNO) pour les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Et cocorico, en plus des hommes en bob à deux et à quatre, les femmes ont aussi remporté leur ticket pour le plus grand événement sportif planétaire.

Ces quotas sont non nominatifs, et seront attribués à l'issue de la Commission consultative de sélections olympiques (CCSO) du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le 19 janvier.

Ils ont toutefois été remportés par Margot Boch, la pilote du bob à deux femmes et seule représentante française de monobob en Coupe du monde et Agathe Bessard, la figure de proue du skeleton femmes français.

Olmypics.com revient sur le parcours de ces athlètes qui sont en train d’écrire une page de l’histoire des sports d’hiver français.

Margot Boch, pionnière du bob

Si le drapeau français est bientôt sur la liste des participantes à l’épreuve de bob à deux femmes, c’est avant tout grâce à Margot Boch.

Issue d’une famille de bobeurs, Margot s’est d’abord essayée à la luge avant de faire ses première descentes au commande d’un bob. En 2018, à 18 ans seulement, elle a contacté Carla Sénéchal, une athlète qui vivait proche de la Plagne et qu’un entraîneur lui avait conseillé, pour lui demander si elle voulait faire partie de son projet olympique.

L’alchimie a été instantanée. Les deux jeunes femmes ont enchaîné les descentes jusqu’à rentrer dans le circuit de Coupe du monde en novembre 2020. D’ailleurs, lors de cette toute première apparition aux côtés des meilleures mondiales, les deux Françaises se sont classées 6e, synonyme de podium en bobsleigh.

Au fur et à mesure, d’autres femmes ont rejoint la « Bob Team Boch », en tant que freineuses. Margot Boch a été sacrée championne du monde junior U23 avec Madison Stringer, en janvier 2021, le tout premier titre mondial de l’histoire du bobsleigh femmes français.

Cette saison, Boch a terminé dans le top 15 des trois Coupes du monde auxquelles elle a participé, et remporté trois médailles d’argent en Coupe d’Europe.

L’objectif de la saison était bien évidemment le quota olympique. Pour cela il fallait que la pilote entre dans le top 20 mondial. Et c’est chose faite, puisqu’elle est tout pile 20e.

En plus de cela, elle a pris part à de nombreuses étapes des Monobob Series. Cette discipline individuelle, qui fera ses débuts lors des Jeux à Pékin, est une occasion unique pour les bobeuses du monde de participer à deux épreuves olympiques, comme les hommes avec le bob à quatre. Margot s'est illustrée dans cette discipline avec trois podiums dont une première place lors de l'étape à Innsbruck le 7 janvier. Elle a donc ouvert un deuxième quota olympique pour la France en bobsleigh femmes.

La fierté d’Agathe Bessard, de représenter son pays en skeleton

Comme souvent dans ces disciplines de glisse, la passion est familiale. Pour Agathe Bessard, c’est de son père, directeur technique de la piste de La Plagne, que lui vient ce goût des descentes à vive allure, la tête la première.

Agathe a donc commencé le skeleton à 14 ans, l’âge légal pour débuter la discipline en France. L’année suivante, elle a participé aux Youth Series, des compétitions pour les juniors, qualificatives pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Six rencontres durant lesquelles elle a intégré le top 9 et même grimpé sur la deuxième marche du podium à Innsbruck en 2015. Avec ses bons résultats, elle est parvenue à se qualifier pour les JOJ de Lillehammer 2016.

Elle repartira de Norvège avec la médaille de bronze autour du cou, la toute première médaille olympique française en skeleton.

Cet avant-goût du monde olympique n’a fait que pousser Bessard à travailler encore plus, pour espérer se qualifier pour les Jeux Olympiques. La Plagnarde a même fait appel à une entraîneur lettone pour mettre toutes les chances de son côté.

Cette saison, elle a particulièrement brillé en Coupe d’Europe et en Coupe intercontinentale. Le 9 janvier, elle a remporté l’étape de Coupe d’Europe et les Championnats d’Europe junior, la même journée !

Grâce à sa persévérance et son travail, elle a remporté un quota olympique pour la France.

