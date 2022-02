Marco Odermatt, un prodige qui peut viser les sommets à Beijing 2022

Marco Odermatt n’a encore jamais participé aux Jeux Olympiques d’hiver, n’a gagné aucun globe et n’a remporté aucune médaille aux Championnats du monde. Pourtant, c’est bien lui le skieur le plus attendu à Beijing 2022.

Aucun athlète n’est autant en forme que le Suisse au moment de se présenter à Pékin. En 17 courses cette saison, il est monté sur le podium à 11 reprises dont six fois sur la plus haute marche. Avec 1200 points tout rond, il possède une marge confortable de 375 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Aleksander Aamodt Kilde.

Ce début de saison canon lui a permis de faire le plein de confiance et confirme qu’il pourrait bien finir l’hiver avec le gros globe de cristal dans les mains et des médailles olympiques autour du cou.

Ce ne sera pas en descente, la première course olympique de sa carrière, où le Suisse a pris la 7e place ce lundi, lors d'une épreuve marquée par victoire de son compatriote Beat Feuz et l'incroyable médaille d'argent de Johan Clarey. Mais le Suisse aura toutes ces chances lors du super G de mardi 8 février, ainsi que lors du slalom géant du 13 février.

Marco Odermatt avait déjà parlé de ces récompenses olympiques et des globes à l’AFP durant l’automne. « Bien sûr, une médaille aux Jeux ou un globe, ce sont deux gros objectifs. Très difficiles à atteindre, mais je vais tout donner. »

Marco Odermatt, successeur désigné de Carlo Janka ?

Avant d'attaquer 2021/22, le skieur de 24 ans restait sur une fin de saison incroyable qui lui avait permis de se révéler. Il avait été le plus grand rival d’Alexis Pinturault au classement général l’hiver dernier. Finalement privé du gros globe de cristal par le Français en 2020/21, Marco Odermatt est inarrêtable depuis la reprise de la Coupe du monde de ski alpin.

Il a déjà réalisé son meilleur hiver en terme de podiums et de victoires. Le natif de Buochs a expliqué son niveau actuel par un nouvel état d’esprit dans des propos rapportés par Ski Chrono.

« Je savais que je pouvais faire encore un pas en avant. J’ai peut-être franchi un cap mental. Savoir que je peux gagner m’aide énormément au moment de prendre le départ. »

Avec cette progression, il est bien parti pour être le premier Suisse à terminer en tête du classement général depuis Carlo Janka en 2010.

Si le Nidwaldien peut viser les plus belles récompenses, ce n’est pas uniquement grâce à son mental et sa technique innée. Il continue de progresser et devient un skieur de plus en plus complet, car le géantiste de formation est également performant de manière régulière dans les épreuves de vitesse.

Mais sa polyvalence n’est pas récente. Aux Championnats du monde juniors en 2018, il avait réalisé une moisson record avec cinq médailles d’or. Un an plus tard, Marcel Hirscher mettait en avant le potentiel du jeune Suisse au micro de la RTS après le slalom géant d’Adelboden.

« Il va pouvoir remporter le gros globe de cristal ou devenir champion olympique : il peut gagner tout ce qu'il veut. »

Ce jour-là, Marco Odermatt avait terminé 10e. C’était le troisième meilleur résultat de celui qui était alors un grand espoir du ski alpin en apprentissage au plus haut niveau. Son adaptation au circuit Coupe du monde a été jalonnée par un premier podium sur le slalom géant de Kranjska Gora en mars 2019 et une première victoire en super G à Beaver Creek neuf mois plus tard.

L’étendue de son potentiel était confirmée. Aujourd’hui, il fait partie des cadors du Cirque Blanc. Il est monté sur la boîte à 13 reprises au cours de l’année civile 2021. Personne n’a fait aussi bien.

Après les victoires en 2021, les titres en 2022 ?

L’athlète suisse de l’année 2021 va maintenant tenter de transformer ses victoires en titres. Les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 peuvent être une merveilleuse occasion de le faire.

Il y a un an, il avait été déçu après les Championnats du monde 2021. Le skieur de 24 ans n’avait pas réussi à faire mieux qu’une quatrième place en descente. Cette expérience va pouvoir lui servir, notamment dans sa gestion de la pression.

Pour sa première participation aux JO d’hiver, et après sa 7e place sur la descente ce lundi, le skieur d’Hergiswil peut encore viser le podium dans plusieurs épreuves différentes, notamment le Super G et surtout en slalom géant. Son plus mauvais classement dans cette épreuve, cet hiver, est une... deuxième place !

Notamment victorieux à Adelboden devant son public ou à Alta Badia avec plus d’une seconde d’avance, il a remporté quatre des cinq premiers slaloms géants de la saison. Dans l’histoire, seul Ingemar Stenmark en 1979 a mieux commencé une saison de géant.

Une comparaison qui prouve que s’il n’y a pas encore de titre au palmarès de Marco Odermatt, ce n’est qu’une question de temps.