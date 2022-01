Ski alpin, Kranjska Gora (SLO) et Adelboden (SUI) : Worley et Pinturault sur le podium, Odermatt brille à domicile

À Kranjska Gora ou à Adelboden, Sara Hector et Marco Odermatt ont impressionné. La première a gagné avec presque une seconde d’avance quand le second s’est offert une victoire de prestige à domicile. Les Français n’ont pas été en reste. Tessa Worley a terminé deuxième en Slovénie quand Alexis Pinturault (3e) et Mathieu Faivre (5e) ont brillé en Suisse.