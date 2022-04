Make Life Skate Life : Inspirer les enfants défavorisés de Tripoli avec un tout nouveau skate park

Quelque chose d’exceptionnel est sur le point de se produire pour la communauté de skateboard de Tripoli, en Libye.

Make Life Skate Life (MLSL) est une organisation qui construit des skateparks au coeur des communautés défavorisées et qui vient de livrer sa dernière création dans la capitale de la nation nord-africaine.

Leur objectif est limpide : fournir un espace sûr et inclusif où les jeunes gens peuvent se réunir et construire une communauté où le bonheur fait loi, sans distinction d'ethnie, de sexe ou de religion.

« Le sport, et en particulier le skateboard, sont très puissants. Je pense que la raison la plus évidente pour laquelle les gens sont attirés par le skateboard est le bénéfice que l'on en retire pour soi-même », a déclaré le fondateur de la MLSL, Arne Hillerns, à Olympics.com.

« Quand on fait du skateboard, on est dehors, on bouge et on se sent vivant. Même le simple fait de rouler sur le trottoir est une sensation vraiment agréable. Je pense que la principale raison pour laquelle le skateboard peut rassembler les gens est qu'il est nouveau et suscite la curiosité. Il n'y a pas de parti pris dans le skateboard, il n'appartient à personne et en même temps, il est super accessible. »

Pour célébrer la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, nous examinons de plus près comment l'équipe du MLSL est en mesure de mener à bien son incroyable travail, et comment elle change positivement la vie des gens grâce au sport.

Les jeunes Libyens défavorisés vont pouvoir apprendre le skateboard grâce au nouveau projet de Make Life Skate Life à Tripoli.

MLSL est né en 2012 lorsque Hillerns et ses amis traversaient l'Inde à l’aide de leurs skateboards.

Ils ont rencontré un groupe de locaux qui souhaitaient construire un skatepark pour leur communauté, mais qui n'avaient aucune expérience dans la construction d’un tel édifice. Hillerns a donc décidé de prendre les choses en main, le premier skatepark public d'Inde est né.

Au cours des huit dernières années, l'organisation non gouvernementale de ce ressortissant allemand a construit dix skateparks dans le monde entier, des communautés de réfugiés en Irak jusqu’aux favelas du Brésil. Elle y est parvenue grâce à une combinaison de crowdfunding et de parrainage privé.

« Nous travaillons uniquement avec des communautés de skateurs qui existent déjà, qui sont actives et qui veulent vraiment créer quelque chose », a déclaré Hillerns.

« Nous connectons essentiellement les constructeurs de skateparks avec les communautés de skateurs et cela crée quelque chose de fou ». - Arne Hillerns

Offrir à la jeunesse libyenne un exutoire positif

La Libye souffre d'un taux de chômage cataclysmique de 50 % chez les jeunes, de conditions de vie précaires pour les personnes déplacées et d'une situation politique instable.

Il est devenu évident pour MLSL que la jeune génération du pays avait un besoin urgent d'un exutoire positif. Ils ont donc décidé de construire un skatepark dans la ville.

« Une partie de ce qui nous a attiré à Tripoli, ce sont les récents développements en Libye avec le printemps arabe suivi de la guerre civile », a révélé Hillerns.

« Lorsque nous avons été approchés pour ce projet et que nous avons entendu dire qu'il y avait des skaters en Libye, nous avons réalisé à quel point nous en savions peu en réalité sur le pays et ses habitants et nous étions curieux d'en savoir plus. »

Comment le skateboard dépasse les différences

Grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis en Libye et de leurs sponsors, MLSL a obtenu suffisamment de terrain pour créer une installation de 800 m² qui sera gratuite et accessible au grand public.

« L'obtention de visas est généralement l'une des principales difficultés que nous rencontrons sur ces projets. N'oubliez pas qu'il n'y a que peu ou pas de tourisme en Libye », a déclaré Hillerns.

« Mais nous avons eu la chance que la municipalité de Tripoli soit un fervent partisan de notre projet et comprenne parfaitement les avantages du skateboard. »

« La Libye est probablement le pays le plus conservateur dans lequel nous ayons jamais travaillé et il ne fait aucun doute que la barrière entre les sexes est élevée. Cependant, le skateboard est tellement nouveau et excitant qu'il permet aux gens de surmonter leurs différences. »

Après la construction, l'objectif est d'initier les participants à ce sport en organisant des cours de skate à parité, destinés principalement aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'intérieur du pays et aux demandeurs d'asile. Un système de location gratuite d'équipement de skateboard et de matériel de sécurité sera mis en place pour garantir l'accessibilité à tous.

L’utilisation du skatepark et des équipements de location sera gratuite afin d’accroître l’accessibilité.

Donner du pouvoir à la communauté locale

Au final, le skatepark offrira des possibilités d'emploi à l’échelle locale grâce à des boutiques de produits dérivés, gérées là-aussi localement, et au recrutement d'entraîneurs de skate et de gestionnaires du site.

« L'appropriation des projets par les skateurs locaux est probablement l'aspect le plus important pour nous. Les jeunes de la région font déjà partie du processus de planification et de conception et ils participeront également à la construction dans le but d'acquérir des compétences de base en matière de travail du bois, du béton et du métal », a déclaré Hillerns.

« D'après notre expérience, la participation à toutes les étapes du projet conduira à un sentiment d'appropriation du skatepark. »

MLSL mène actuellement une campagne de crowdfunding, dans l'optique de commencer la construction en mai 2022.

Si tout se passe comme prévu, ils prévoient d'étendre leur portée dans le pays, et d'offrir des opportunités à encore plus d'individus de faire partie de leur communauté passionnante.

« Qui sait, peut-être qu'un jour il y aura d'autres skateparks dans d'autres parties de la Libye et cela pourrait être un moyen d'unir la scène skate du pays et de contribuer à une plus grande unité de la Libye en général. »