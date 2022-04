Zainab Hussaini : L’ancienne réfugiée qui a écrit l’histoire en aidant les autres grâce au skateboard

Née en tant que réfugiée en Iran, Zainab Hussaini sait ce que l'on ressent face au manque d'opportunités.

Mais elle n'a pas laissé les circonstances l'empêcher de pratiquer et d'apprécier le sport. Grâce à sa détermination et à sa persévérance, elle a poursuivi une carrière remarquable d'athlète.

Ses difficultés l'ont poussée à venir en aide aux autres femmes et aux réfugiés, ce qui l'a conduite à devenir responsable de Skateistan en Afghanistan.

Cette organisation à but non lucratif donne des moyens d'action aux enfants par le biais du skateboard et de l'éducation dans les communautés défavorisées du monde entier. La mission d’Hussaini est d'aider la prochaine génération en Afghanistan à rester à l'école, où la popularité de ce sport ne cesse de croître.

À l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, nous nous penchons sur la manière dont elle s'efforce aujourd'hui d'accroître les possibilités offertes aux personnes défavorisées de mener une vie plus positive grâce au sport.

Skateistan offre aux enfants défavorisés du monde entier la possibilité de patiner et d’apprendre.

Bien qu'elle soit née réfugiée en Iran, Hussaini a pu trouver du réconfort dans le sport en intégrant l'équipe de basket de son école.

Mais elle a été rapidement obligée d’abandonner, à l’adolescence, parce que l'équipe ne disposait pas des documents légaux requis pour être enregistrée dans un club sportif.

Elle est finalement retournée dans son pays natal, l'Afghanistan, où la situation ne s'est pas améliorée. Sa famille n'avait ni eau ni électricité et, après s'être mise au taekwondo, elle a été contrainte d'abandonner à nouveau un sport après que la police ait fermé le club qui organisait des séances pour les filles.

« La police a dit qu'il n'était pas convenable que les filles fassent du sport et s'entraînent dans le même club que les hommes ou utilisent le même équipement », a déclaré Hussaini à Olympics.com en mars 2021.

Mais Hussaini ne se privera jamais de l'opportunité de profiter d'un exutoire sportif pour son propre bien-être. Elle a ainsi rejoint l'équipe de basket de son lycée, qui offrait aux femmes davantage de possibilités.

« Bien que nous n'ayons pas assez d'équipement ou même un terrain en béton pour jouer, nous nous sommes entraînées dur et nous avons ensuite pu participer à des compétitions provisoires. J'avais envie d'essayer de nombreux sports différents pour trouver mon talent, et maintenant, je suis marathonienne ! », poursuit-elle.

En 2015, la jeune athlète est devenue la première femme afghane à courir le marathon d'Afghanistan, et plus tard, la première Afghane à terminer un ultramarathon. Elle y est parvenue malgré le fait qu'il était dangereux pour elle de s'entraîner dans les rues de Mazar-e-Sharif.

Pour Hussaini, aider les autres a toujours été aussi important que de pratiquer un sport.

Elle a commencé à travailler avec Women for Women International en Afghanistan, mais une fois ce contrat terminé, elle ne savait pas quoi faire par la suite. C'est alors que Skateistan est entré dans sa vie par la grande porte.

« Je faisais des recherches sur des sites d'emploi et j'ai vu que Skateistan avait besoin d'un coordinateur sportif. J'ai postulé et, grâce à ma formation sportive, j'ai été retenue. Deux ou trois ans plus tard, une organisation appelée Free to Run a demandé à Skateistan de présenter des candidates pour participer à une compétition d’ultramarathon ».

« C'était le début d'un nouveau voyage. Nous nous sommes entraînées et avons dû relever de nombreux défis pour trouver un espace où courir ; nous n'avions pas de service de sécurité et nous ne pouvions pas courir dans les rues comme les athlètes d'autres pays. Nous devions courir autour de nos petits jardins personnels. Nous avons essayé de retourner dans les rues pour nous entraîner, mais c'était trop dangereux. Nous avons réalisé que l'Afghanistan n'était pas encore prêt à accepter que les femmes pratiquent des sports en public, alors nos maisons étaient l'endroit le plus sûr pour nous ».

« Finalement, nous avons pu terminer la course d'ultramarathon avec d'autres participants de nombreux pays différents, et l'Afghanistan est entré dans la liste des pays ayant terminé un ultramarathon ».

En 2020, Skateistan a décidé d'ouvrir une nouvelle école dans la ville natale de Hussaini, Bamyan, dans le centre de l'Afghanistan, une ville qui a subi de graves pertes pendant le changement de régime. Plus de 300 enfants ont participé à l'événement d'ouverture.

Plus tard dans l'année, le travail inspirant de Skateistan a été récompensé par le prix ‘World Winner’ lors de la remise des prix ‘Women and Sport’ du CIO.

« Notre objectif est de donner des moyens d'action aux populations locales et de créer de futurs leaders », a-t-elle déclaré à Skateism.

« À chaque cours de patinage et de création, les élèves ont la possibilité de se proposer pour être un responsable de la sécurité ou un membre du conseil des élèves ».

Les élèves élus ont ensuite la possibilité de rejoindre le programme Youth Leadership et, après six mois de formation, ils peuvent transmettre leurs connaissances en tant qu'éducateurs de skate ou de classe.

Grâce au sport et à l'éducation, Hussaini contribue à améliorer la vie de nombreux jeunes.

Mais elle veut continuer à repousser ses propres limites et a un objectif ambitieux en tête.

« Je veux vraiment qu'un jour il n'y ait plus d'enfants non scolarisés en Afghanistan », a-t-elle poursuivi dans une interview à Olympics.com.

« Il y a des enfants déplacés à l'intérieur du pays qui ont été forcés de fuir leur province et qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils ont dépassé l'âge d'entrer en première année ou qu'ils n'ont pas les documents nécessaires pour être inscrits dans les écoles publiques. C'est là qu'interviennent le soutien et la contribution de Skateistan ; les élèves peuvent venir ici et apprendre pendant un an, et nous leur fournissons ensuite les procédures légales pour qu'ils puissent réintégrer l’école ».

« Le skateboard est une récompense pour tous nos élèves. Nous leur donnons des cours... et puis nous leur demandons de participer à une heure de skateboard après chaque session. Le skateboard est devenu le plus grand sport pour les filles en Afghanistan et tout cela est dû à l'opportunité que les enfants, en particulier les filles, ont avec Skateistan en s'exerçant dans un espace sûr ».