Comment la star de la NBA Luol Deng veut promouvoir la paix au Soudan du Sud

La plupart des gens connaissent Luol Deng en tant que légende du basket, icône des Chicago Bulls et joueur deux fois All-Star en NBA.

Mais il est aussi un réfugié du Soudan du Sud, un pays qu'il aide aujourd'hui à reconstruire en fournissant des maisons, en promouvant la paix et en encourageant le développement communautaire grâce au pouvoir du sport et à son rôle de président de la Fédération de basket-ball du Soudan du Sud.

Le travail de Deng a été récompensé par plusieurs distinctions, dont le prix humanitaire de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en 2008. L'un de ses plus grands fans, l'ancien président des États-Unis Barack Obama, a pris la tête des hommages rendus à cette distinction.

« Dans un monde en proie à des conflits », avait déclaré le président à l'époque, « l'une de nos obligations les plus importantes est de nous occuper des victimes innocentes - et peu de gens comprennent cela mieux que Luol Deng. Son dévouement à apporter de l'espoir à des millions de personnes est une source d'inspiration, tout comme la vie que s’est construit Luol. Tant sur le terrain qu'en dehors, il établit une norme d'excellence et de service dont tous les Américains peuvent s'inspirer. »

À l'occasion de la Journée Internationale du Sport pour le Développement et de la Paix, nous nous penchons sur le parcours inspirant de la star du basket et sur la manière dont il utilise le sport pour construire un monde meilleur.

Luol Deng (droite) défend sur LeBron James durant sa période aux Chicago Bulls. Photo de 2011 Getty Images

Deng est né au Soudan du Sud, mais n'y est pas resté longtemps. En raison de la guerre civile, son père a déménagé avec Luol à seulement trois ans ainsi que ses huit frères et sœurs dans un petit appartement en Égypte.

C'est là que le jeune homme rencontre la star de la NBA Manute Bol, qui est devenu son mentor et lui a appris à jouer au basket.

« Manute défendait les bonnes choses. Il était célèbre, il jouait au basket, tout le monde parlait de sa taille, mais Manute retournait toujours chez lui et rendait service aux autres. C'est ce qu'il était et le basket ne l'a pas changé », a déclaré Deng dans un live Instagram des Jeux Olympiques lors de la Journée Mondiale des réfugiés (30 juin) l'année dernière.

« Je me suis mis au basket parce que Manute a pris des vacances afin d'aider la communauté sud-soudanaise là-bas. Donc si ce n'était pas pour quelqu'un qui essayait d'aider les autres depuis son pays d'origine, je n'aurais jamais eu l'opportunité que j'ai eu. »

Le parcours de Luol Deng vers la NBA

Le père de Deng a été emprisonné puis finalement libéré en 1993. Lorsqu'il a retrouvé sa famille, celle-ci s'est enfuie pour commencer une nouvelle vie à Londres, en Angleterre.

Il n'a pas fallu longtemps pour que le talent de Deng Junior soit repéré par un recruteur de basket américain, qui a offert au jeune homme de 14 ans une bourse d'études dans une académie du New Jersey, aux États-Unis. Le jeune prodige a donc de fait nouveau ses valises pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis.

Le déménagement a porté ses fruits. Il a fréquenté l'université Duke pendant un an et a été engagé par les Chicago Bulls en tant que septième choix de la draft NBA de 2004.

En 2006, Deng a été naturalisé britannique et a représenté son pays d'adoption aux Jeux Olympiques de Londres 2012.

Au cours de sa carrière de 15 ans dans la NBA, le petit attaquant de 6 pieds 9 pouces (2,10 m) a été deux fois All-Star et a été nommé dans l'équipe All-Defensive 2011/12.

Bien qu'il soit une superstar mondiale qui a passé la majeure partie de sa vie en Europe et aux États-Unis, Deng n'a jamais oublié ses racines.

Tout au long de sa carrière, il a cherché à protéger et à améliorer la vie des réfugiés partout où il le pouvait.

En 2005, Deng a fondé la Fondation Luol Deng au Soudan du Sud, une organisation à but non lucratif qui crée des opportunités pour jouer au basketball pour les jeunes joueurs. Le « Deng Camp » a ensuite été créé - un stage de basket d'été annuel visant à identifier les joueurs les plus doués du Royaume-Uni. Le programme a ensuite été étendu au Soudan du Sud et aux joueurs sud-soudanais aux États-Unis.

Au cours des étés 2006 et 2007, Deng s'est également rendu en Afrique, en Asie et en Europe avec la NBA dans le cadre de son programme de sensibilisation Basket-ball sans frontières, tout en servant d'ambassadeur à plusieurs organisations caritatives telles que l'association britannique School Home Support, les Lost Boys of Sudan pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial.

« J'ai transposé les leçons de vie de ma famille dans les vestiaires et vice-versa. C'est donc là que le sport et la vie se miment souvent l'un l'autre », a déclaré Luol Deng sur Olympics.com

Au cœur des convictions philanthropiques de Deng, il y a le fait qu'un comportement positif en dehors du terrain lui permet d’enregistrer de meilleures performances, ce qui engendre à son tour plus de bons comportements en dehors du terrain.

« Le sport relie vraiment les gens. Qu'il s'agisse d'un sport d'équipe ou d'un sport individuel, vous vous réunissez avec tous ceux qui partagent le même objectif. C'est très similaire à une famille, où vous travaillez ensemble pour être le meilleur possible », a-t-il poursuivi sur Olympics.com.

« Comme dans la vie, il y a de bonnes saisons et des revers, mais on y retourne, on travaille aussi dur que possible et on se dépasse. Même les jours où vous êtes au plus bas, vos coéquipiers et vos entraîneurs sont là pour vous aider et vous faire repartir. J'ai tiré les leçons de ma famille dans les vestiaires et vice-versa. C'est ainsi que le sport et la vie se ressemblent souvent. »

Offrir plus d'opportunités au Soudan du Sud

À la suite des Jeux Olympiques de Londres en 2012, le basketball britannique a subi une réduction de son financement.

Réalisant que cela réduirait considérablement les opportunités pour les enfants de pratiquer ce sport au niveau de la base, il a fondé la DENG Academy en 2014.

Elle a été lancée dans son ancienne ville natale de Brixton, à Londres, avec pour mission d'inspirer les jeunes et de leur donner une voie pour réaliser leur potentiel, et éventuellement suivre ses traces jusqu'au sommet du sport.

Il est remarquable de penser que Deng a trouvé le temps d'aider autant de personnes pendant sa carrière de joueur. Mais loin de se contenter de maintenir ces projets à sa retraite, il a voulu augmenter drastiquement son rayonnement.

En novembre 2019, il a été nommé pour quatre ans président de la Fédération de basketball du Sud-Soudan.

En février 2022, la fondation de Deng s'est associée à l'Agence américaine pour le développement international (USAID), pour créer le South Sudan Youth Activity Camp. Son objectif est d'améliorer le niveau de vie des communautés de la nation africaine en enseignant le basketball, ainsi que d'importantes compétences de vie comme la prévention des conflits.

Les services rendus par Deng au basketball ont été reconnus en 2021 par sa nomination à l'Ordre de l'Empire britannique (OBE).

Fidèle à lui-même, il a choisi de ne pas se laisser impressionner par cet honneur, expliquant sur Olympics.com qu'il s'agissait simplement d'une résultante de son ambition d'aider d'autres personnes dans des circonstances moins favorables que la sienne.

« Un réfugié est un survivant. Un réfugié est une personne qui n'a pas d'autre choix que de prendre une décision difficile. Nous aimons tous l'endroit d'où nous venons mais, en raison des circonstances, nous avons dû prendre des décisions difficiles afin d'avoir une vie meilleure et des opportunités. »

« Je suis célèbre parce que j'ai réussi dans la NBA et que les gens me reconnaissent, mais il y a beaucoup d’autres gens formidables, de réfugiés formidables qui ont besoin d'atteindre leur capacité. Et l'objectif est de continuer à le faire. C'est notre culture et nous devons continuer à le faire. »