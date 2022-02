Papadakis/Cizeron : « Cela faisait longtemps que nous n’avions pas pris autant de plaisir sur la glace »

Ils ont pris du plaisir et ils nous en ont aussi beaucoup donné.

Le programme de danse rythmique du duo français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron a été tout simplement grandiose et soldé par l'une des plus belle des récompenses : un record du monde !

Les vice-champions olympiques de PyeongChang 2018 ont récolté la note de 90,83 points, sur leur danse rythmique, qui mettait à l'honneur le waacking, une danse née dans les années 70 dans les clubs de Los Angeles et sur les musiques de John Legend « Made to Love » et « U move I move ». Ils ont ainsi amélioré leur propre record du monde de 2019 (90,03 points).

Un début plus que positif pour ceux qui ont placé les Jeux Olympiques au cœur de leurs préoccupations depuis quatre ans.

« Lors des quatre dernières années, nous ne nous sommes concentrés que sur cet événement, même s’il y avait plusieurs compétitions entre temps. Mais toutes les décisions que nous avons prises, c’était pour les Jeux », déclarait Gabriella Papadakis à Olmypics.com, après la danse rythmique.

De quoi se mettre en confiance pour conquérir la seule médaille qui manque à leur palmarès, l'or olympique et pour enfin oublier le « cauchemar », du programme court de PyeongChang 2018.

La fin du cauchemar

« Il y a quatre ans, c’était un cauchemar. Aujourd’hui, c’était très plaisant », expliquait Cizeron, soulagé de leur performance en danse rythmique.

Pourtant les Jeux Olympiques de PyeongChang n'avaient pas été totalement catastrophiques pour le duo tricolore. Il avaient remporté la médaille d'argent, juste derrière le duo canadien Tessa Virtue et Scott Moir, avec une note totale de 205,28 points.

Le « cauchemar », dont parle le patineur de 27 ans, est en fait un problème de costume qu'avait eu sa coéquipière, lors de leur danse rythmique en République de Corée. Le bouton qui tenait sa tenue a lâché, perturbant le duo durant leur performance. Malgré tout, ils avaient été récompensés d'une note de 81,93 points, soit la deuxième meilleure marque du programme court à PyeongChang.

« Le costume est resté en place, c’était déjà une victoire ! », en riait Guillaume Cizeron, cette année à Beijing 2022.

« C'est une petite revanche sur le programme court d'il y 4 quatre ans », avouait Gabriella Papadakis.

Plus de boutons, plus de problèmes. Les quintuples champions d'Europe ont appris la leçon et opté pour des costumes en une seule pièce, pour rompre la malédiction du programme court de PyeongChang 2018.

Un choix payant puisqu'ils pointent en tête avant le programme libre, avec deux points d'avance sur leurs premiers concurrents, les patineurs du ROC Sinitsina/Katsalapov.

Voir les résultats de la danse rythmique à Beijing 2022

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron durant la danse rythmique des Jeux de PyeongChang 2018. Photo de 2018 Getty Images

Prendre du plaisir sur le programme libre

L'or olympique.

Cela fait quatre ans, si ce n'est plus, que Papadakis/Cizeron en rêvent et travaillent dur pour l'atteindre. Tout leur planning s'est concentré autour de ce mois de février 2022 pour être prêt et réaliser la plus grande performance de leur vie, quitte à mettre de côté certaines compétitions, au risque de perdre leur titre de champions d'Europe.

« Ces deux dernières années étaient un peu spéciales. Mais on a su profiter de tout ce qui se passait dans le monde. Quelques compétitions on été annulées et nous avons pris la décision de ne pas aller aux Championnats d’Europe. Ça nous a aidé à nous entraîner davantage, à nous sentir le plus prêt possible. On se repose aussi sur nos 17 ans d’expérience ensemble. »

La moitié du parcours qui pourrait aboutir à une médaille d'or olympique est donc validée pour le duo français. Maintenant, ils sont pleinement concentrés sur la deuxième épreuve de ces Jeux Olympiques de Beijing 2022, la danse libre qui se tiendra le lundi 14 février.

« C’est sûr que l’on a fait la moitié du chemin après ce programme court. On va maintenant essayer de faire la même chose après-demain. »

Bien que l'objectif est évidemment le titre olympique, le duo n'a pas que cela en tête.

« Notre but est de ramener la médaille d’or, mais par dessus tout, nous voulons prendre du plaisir sur la glace », expliquait Guillaume.

Les danseurs sur glace français ont déjà prouvé que lorsqu'ils prennent du plaisir et qu'ils oublient ce qu'il se passe autour d'eux, ils sont capables de se transcender et d'offrir un spectacle des plus somptueux, comme ils l'avaient fait lors de leur programme libre à PyeongChang.

Rendez-vous lundi 14 février, pour tous les amoureux du patinage artistique.

