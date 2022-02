Papadakis/Cizeron battent leur propre record du monde de danse rythmique à Beijing 2022 et sont en tête avant la danse libre

Ils étaient très attendus et ils ont répondu présents.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont pris la tête de la compétition olympique de danse sur glace à Beijing 2022, et battu leur propre record du monde suite à un programme de danse rythmique noté 90,83 points !

Une entrée en matière qui a de quoi mettre en confiance les quadruples champions du monde à qui il ne manque que l’or olympique.

« Nous sommes très heureux de notre performance. Nous nous sommes entraînés dur pendant toute l’année, et nous avons réussi exactement ce que nous espérions faire », a déclaré Gabriella Papadakis à Olympics.com, ce samedi 12 février.

« Ce n’était pas parfait, mais c’était un très bon moment pour nous. Cela faisait longtemps que nous n’avons pas pris autant de plaisir sur la glace. C’était notre but : profiter du moment », a ajouté Guillaume Cizeron.

Les vice-champions olympiques de PyeongChang 2018 ont frappé forts et devancé le duo du ROC Sinitsina/Katsalapov, à 88,85 points et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue à 87,13 points.

La compétition de danse sur glace s'achèvera le 14 février, avec la danse libre.

Une danse rythmique de classe mondiale pour Papadakis/Cizeron

Cette année, l’Union Internationale du Patinage (ISU) a imposé le thème des danses urbaines pour le programme de danse rythmique.

Un choix salué par le binôme tricolore qui a porté son dévolu sur le waacking, un style de danse né dans les clubs homosexuels aux États-Unis dans les années 70. Les quadruple champions du monde ont choisi un medley de John Legend « Made to Love » et « U move I move », pour explorer le hip-hop lyrique durant ce programme.

En plus de résonner avec le coming-out de Guillaume Cizeron, cette danse, basée sur des mouvements de bras très dynamiques autour de la tête, apporte de l’énergie et surtout un vent de fraicheur et de nouveauté par rapport à leur concurrents.

Ce programme de danse rythmique, le duo G/G le travaille depuis de nombreux mois et l’a peaufiné tout au long de la saison, puisqu'avant de se lancer dans leur saison olympique, les danseurs sur glace s'étaient éloignés des compétitions internationales durant 20 mois, pour se concentrer sur leur unique objectif depuis quatre ans : l'or olympique.

Ils avaient débuté par un joli 85,58 points en entame de saison olympique lors de Finlandia Trophy. Puis, lors du Gran Premio d’Italie, ils avaient amélioré leur note avec 87,45 points. Une marque qu’ils pousseront jusqu’à 89,08 aux Internationaux de France.

Avant de se rendre aux Jeux Olympiques d'hiver, le binôme avait fait l'impasse sur les Championnats d'Europe et n'avaient pas participé aux Grand Prix Final, annulé en raison du COVID-19. Ils ne s'étaient donc pas confrontés à certains de leur plus grands concurrents comme le duo du ROC Sinitsina/Katsalapov, mais cela leur a permis de régler les derniers détails de leur performance.

« En faisant l’impasse sur les Championnats d’Europe et avec la Finale des Grands Prix, ça nous a donné quelques semaines d’entraînement supplémentaire », ajoutait Guillaume Cizeron au micro de France TV. « C’était du temps de gagné pour nous. On est arrivés ici plus prêts que jamais. Ça nous a permis de nous libérer et de laisser la magie prendre place sur la glace. »

À Pékin, ils ont encore placé la barre haute avec une note de 90,83, un nouveau record du monde pour le duo tricolore.

Une dernière danse pour rentrer dans l’histoire

Dès le lundi 14 février, les amoureux du patinage artistique auront rendez-vous avec la finale de danse sur glace.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron présenteront un tango en danse libre, sur la musique de Gabriel Fauré, « Élégie », sur le thème du désespoir amoureux qui promets de l’émotion pour cette grande finale olympique.

« Avec « Élégie » de Gabriel Fauré comme support musical, nous essayons de retranscrire toute la poésie de la pièce à travers une gestuelle lyrique et passionnée. »

Le duo, qui détient le record du monde de danse libre depuis le NHK Trophy 2019, avec une note de 136,58 points, pourrait bien une fois de plus battre tous les records avec leur programme libre à Beijing 2022, même si l'objectif principal est autre part, selon les dires de Guillaume Cizeron.

« Profiter du moment. Notre but est de ramener la médaille d’or, mais par dessus tout, nous voulons prendre du plaisir sur la glace. »

Après avoir manqué l'or olympique à PyeongChang 2018, à la faveur des Canadiens Scott Moir et Tessa Virtue, les Français pourraient bien entrer un peu plus dans l'histoire dès le 14 février 2022.