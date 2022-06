Florent Manaudou après son élimination aux Championnats du monde sur 50 m nage libre : « Difficile à accepter »

Après sa médaille d’argent à Tokyo 2020, Florent Manaudou a fait une longue pause avant de reprendre l’entraînement en janvier. C’est une « année de transition », comme il explique, mais son élimination en demi-finale des Championnats du monde de natation, ce jeudi 23 juin, n’est pas facile à encaisser.

Le champion olympique de Londres 2012 et vice-champion olympique à Rio 2016 a nagé sa série en 22,04 s puis en demi-finale, son bon temps de réaction (0,62 s) l’a placé dans le groupe de tête. Mais après la mi-course, il n’a pas pu suivre le rythme.

Maxime Grousset, vice-champion du monde sur 100 m la veille, a terminé à la 4e place (21,83) et ne verra pas non plus la finale du 50 m nage libre.

Manaudou a réagi après la course.

Comment expliquez-vous votre élimination ?

C’est mon niveau du jour. Quand on travaille moins, on va moins vite. Le talent ne suffit pas. J’espérais faire des miracles, ça n’a pas été le cas, mais c’est bien pour l’année prochaine. Ça me permet de bosser des choses.

Comment réagissez-vous à chaud ?

Ce n’est pas facile à accepter. C’était surtout dur ce matin. Ce soir, je donne tout, je fais 21,9 s [21,95 s]. Ce matin, j’avais un peu honte de moi. Quand on domine une discipline pendant quatre ans et qu’on se bat pour aller en finale, ce n’est pas simple. Mais il ne faut pas oublier que c’est une année de transition. Mais à chaud, c’est dur.

Vous avez dit qu’il ne fallait pas attendre grand chose de ces Championnats…

Oui mais quand on met la combinaison et qu’on se rase, on espère toujours nager vite. C’est sûr que dans deux ou trois jours, ça ira mieux. Mais à chaud, se prendre une demi-seconde, c’est dur. J’ai eu besoin de beaucoup d’énergie pour essayer de renverser les choses, mais ça n’a pas marché. Je n’ai pas le niveau pour aller chercher une médaille.

Sur quoi devez-vous travailler pour la suite ?

En papillon, j’ai trouvé beaucoup de choses sur quoi travailler. En crawl, je pense que je fais 35 mètres et après je m’arrête, donc il me manque pas mal de boulot. Il doit y avoir aussi des choses que je ne fais pas bien techniquement. Je dois voir ça à la vidéo et débriefer avec le coach.