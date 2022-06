Léon Marchand après sa troisième médaille aux Championnats du monde de natation : « Je me fais de plus en plus confiance »

Léon Marchand s'est affirmé comme une des stars des Championnats du monde de natation 2022.

À Budapest, le Français a remporté le 200 m quatre nages ce mercredi 22 juin. C'était sa troisième médaille de la semaine après son titre en 400 m quatre nages et sa deuxième place sur 200 m papillon.

Le nageur de 20 ans s'est confié à la presse après être devenu le septième homme de l'histoire à réussir le doublé 200 m quatre nages - 400 m quatre nages. Il a notamment évoqué la gestion du statut de favori qu'il découvrait et de la fatigue après avoir enchaîné les courses.

Le natif de Toulouse a même avoué que ses Championnats du monde n'étaient peut-être pas terminés : il pourrait participer aux relais prévus en fin de semaine....

Léon, c'est votre troisième médaille mondiale, votre deuxième en or...

C'est excellent, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne réalise pas encore trop le 400 m quatre nages. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est encore différent, j'avais quand même moins de pression parce que je suis déjà champion du monde, maintenant c'est plus du kif. Je pense que quand je réfléchis comme ça, ça marche, donc c'est plutôt cool. Cette course a été vraiment cool, j'ai vu tout le monde revenir en crawl, c'était super dur à la fin, mais j'ai tenu.

C'est la première fois que vous vous présentiez vraiment en tant que favori, comment l'avez-vous vécu ?

Je l'ai plutôt bien vécu. C'est quand même un stress en plus à gérer d'être à la ligne d'eau quatre, parce que forcément, il y a tout le monde qui te regarde. Mais je pense que je suis bien resté sur ma course, je l'ai pris plutôt positivement. J'étais au milieu, je voyais tout le monde, tout ce qui se passait dans la course et du coup, j'ai pu faire mon truc et vraiment toucher devant.

Quel était votre état physique et mental après la journée d'hier ?

Ce matin, je me suis réveillé vraiment fatigué quand même. Voilà, ça fait trois jours que j'enchaîne des grosses courses et forcément, ce matin, c'était un peu compliqué. J'ai pu dormir un peu, j'ai pu récupérer ce matin. Cet après-midi, je n'avais pas la meilleure fraîcheur, mais bon, c'est une course, il fallait aller la chercher. C'est une finale, tout peut se passer.

Est-ce que vous vous sentiez moins saignant sur la brasse ?

Je pense que mon passage en brasse est moins rapide que d'habitude, mais c'est parce que je pars plus vite et je reviens plus vite. Donc au final, ça fait la différence. Après, oui, j'ai senti que je faisais moins d'avance que d'habitude en brasse mais je suis resté sur mon truc. Je me suis dit qu'il y avait encore le crawl. Je sais qu'en crawl je peux faire quelque chose de beau, donc je ne suis pas vraiment resté focus sur la brasse.

Vous vivez une semaine incroyable, non ?

C'est clair, depuis samedi, je me réveille, je suis au paradis. Je suis très content d'être là. Malheureusement, c'était la dernière course en individuel, j'espère faire deux ou trois relais mais franchement c'était une super semaine, je suis super content de moi.

Vous avez des ambitions sur les relais ?

Oui, un relais c'est en équipe c'est un travail un peu différent. Je pense que je vais peut être faire le 4 x 200 m. Après, je ne sais pas si je ferai le 4x100 quatre nages, ce sont des courses sympas. On est aux Championnats du monde, plus on fait de course, mieux c'est.

Est-ce que votre vie est en train de changer avec ce qui se passe cette semaine ?

Pas forcément à part les gens qui me le disent, qui me disent qu'ils ont regardé mes courses, qu'ils sont vachement impressionnés. Après moi, ça ne change pas vraiment c'est juste que je me fais de plus en plus confiance. Maintenant, j'arrive à gérer le stress, j'arrive à gérer tout ça. Et puis c'est trop kiffant de faire ces courses.