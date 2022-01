Dix athlètes chinois à suivre à Beijing 2022

Eileen Gu - ski acrobatique

Depuis que la jeune skieuse de 18 ans a choisi de représenter la Chine en 2019, Eileen Gu (Gu Ailing de son nom chinois) est devenue l’une des plus grandes sensations des sports d’hiver. Les médailles d’or olympiques de halfpipe, slopestyle et big air, les trois disciplines auxquelles elle va participer à Beijing 2022, sont à portée de main pour la superstar du ski acrobatique.

Sa légende a débuté lors de ses premiers X Games. En janvier 2021, Gu a remporté l’or en halfpipe et en slopestyle, ainsi que le bronze en big air, à Aspen, aux États-Unis, devenant au passage la première Chinoise à remporter l’or aux X Games. Un mois plus tard, elle a de nouveau remporté exactement les mêmes médailles aux Championnats du monde de ski acrobatique, qui se déroulaient encore une fois à Aspen. Même une main cassée ne l’a pas empêchée de grimper sur le podium.

Son incroyable forme n’a pas baissé durant toute la saison olympique. Elle a remporté son tout premier globe de cristal après quatre victoires consécutives en halfpipe, dont un run presque parfait à Mammoth Mountain. Comme si cela ne suffisait pas, elle est également montée sur le podium lors des Coupes du monde de slopestyle (argent) et big air (or) cette saison.

Avec de grandes chances de podium dans les trois disciplines, Gu pourrait bien devenir la première athlète chinoise de l’histoire à remporter trois médailles olympiques durant une même édition des Jeux d’hiver.

XU Mengtao - ski acrobatique

Les femmes de l’équipe chinoise ont remporté cinq médailles d’argent et deux médailles de bronze en saut acrobatique depuis 1998, mais jamais l’or.

Toutefois, la vétéran de l’équipe XU Mengtao, aujourd’hui âgée de 31 ans, figure parmi les favorites à Beijing 2022. Elle a participé aux trois dernières éditions olympiques et été sacrée vice-championne olympique à Sotchi 2014.

Durant la saison de Coupe du monde 2021/22, Xu est montée à quatre reprises sur le podium individuel femme (dont deux victoires, une médaille d'argent et une médaille de bronze), s’assurant ainsi le statut de leader du classement général. Avec un total de 27 victoires individuelles en Coupe du monde durant sa carrière, elle est l'athlète qui a remporté le plus d’étapes de Coupe du monde de l’histoire de la discipline. Aujourd’hui, elle est l’un des plus grands espoirs de médaille de la Chine pour remporter la toute première médaille d’or en saut acrobatique femmes.

Grâce à l’ajout de l’épreuve de saut acrobatique par équipes mixtes, qui fera ses débuts à Beijing 2022, Xu aura deux fois plus de chance de remporter une médaille olympique. L’équipe de Chine s'est imposée lors des deux épreuves de la saison à Ruka, en Finlande et Xu a été décisive pour son équipe.

Mengtao Xu, consécration dans les airs à Sotchi ?

WU Dajing - patinage de vitesse sur piste courte

À 27 ans, Wu Dajing compte déjà quatre médailles olympiques à son actif (une en or, deux en argent, une en bronze) et 12 titres de champions du monde (quatre en or, cinq en argent et trois en bronze).

Durant les Jeux de PyeongChang 2018, il a remporté l’épreuve de 500 mètres, battant au passage le record olympique et le record du monde.

Malgré un début de saison olympique compliqué, Wu a prouvé qu’il faisait encore partie de l’élite mondiale du short track lors de la dernière étape de Coupe du monde, après avoir remporté l’épreuve de 500 m à Doredetch. Avec cette victoire, il a non seulement pris la deuxième place du classement général de Coupe du monde mais il a aussi sécurisé une place en short track pour l’équipe de Chine à Beijing 2022. En tant que capitaine de cette équipe, Wu est déterminé à défendre son titre, ansi qu’à donner le meilleur de lui-même dans les épreuves de relais et de relais mixte.

REN Ziwei - patinage de vitesse sur piste courte

L’équipe de Chine n’a pas manqué de patineurs de vitesse sur piste courte lors des dernières éditions olympiques. Ren Ziwei pourrait bien être la nouvelle star nationale de la discipline.

Bien qu’il soit moins connu que son compatriote Wu Daijing, le médaillé d’argent du relais 5 000 m hommes à PyeongChang 2018, a vécu une saison de Coupe du monde astronomique, en prenant la première place du classement général du 1 500 m et la troisième place du 500 m.

Durant les quatre étapes de Coupe du monde de la saison, le patineur de 24 ans a rempoté cinq médailles en individuel, dont deux en or au 1 500 m, une en or au 1 000 m ainsi que l'argent et le bronze en 500 m.

Il fait aussi partie du relais chinois et a aidé son équipe à prendre la médaille d’argent du relais 5 000 m hommes à Nagoya et quatre autres médailles (deux en or, une en argent et une en bronze) en relais 2 000 m mixtes.

REN Ziwei Photo de 2017 Getty Images

HAN Cong/SUI Wenjing - patinage artistique

Le couple HAN Cong/SUI Wenjing possède déjà un beau pedigree olympique, avec une médaille d’argent remportée à PyeongChang 2018. Le duo a également gagné deux médailles d’or et trois médailles d’argent aux Mondiaux de patinage artistique durant leur carrière.

Ils sont montés sur la plus haute marche du podium lors des deux Grand Prix auxquels ils ont participé cette saison et sont en grande forme à l’approche des Jeux Olympiques d’hiver. Pourront-ils ajouter une médaille d’or à leur belle collection en février ?

NING Zhongyan - patinage de vitesse

À 22 ans, Ning est l’une des plus grandes chances de médaille d’or de la Chine à Beijing 2022. Durant la saison 2021/22, il a prouvé l’étendue de son immense potentiel en 1 500 m hommes, en remportant une médaille d’or et deux médailles d’argent en Coupe du monde. De plus, il a battu son record personnel, avec un temps de 1 min 06 s 656 en gagnant sa toute première étape de Coupe du monde en 1 000 m hommes, au Canada.

Alors qu’il vient de faire la meilleure saison de sa carrière, Ning s’apprête à participer aux épreuves de 1 000 m, 1 500 m et poursuite par équipe à Pékin. Il y a fort à parier qu'il brillera à domicile pour sa toute première participation olympique.

NING Zhongyan

GAO Tingyu - patinage de vitesse

Avec son coéquipier Ning Zhongyan, Gao espère écrire une nouvelle page de l’histoire du patinage de vitesse à Beijing 2022.

Le patineur de 24 ans a participé à PyeongChang 2018 et y a remporté la médaille de bronze en 500 m hommes. Il est par la même occasion devenu le premier athlète chinois à s'emparer d'une médaille olympique en patinage de vitesse.

Bien que des blessures aient perturbé sa saison 2021/22, il reste l'un des meilleurs patineurs du monde et l'a prouvé en gagnant une médaille d'or et une médaille d'argent sur 500 m lors de la saison de Coupe du monde cette année.

GAO Tingyu

CAI Xuetong - snowboard

Cai Xuetong est une pionnière du snowboard en Chine, depuis sa victoire aux Championnats du monde juniors de snowboard, à l’âge de 16 ans. Ells est d’ailleurs la toute première snowboardeuse chinoise à avoir été sacrée championne du monde de halfpipe.

Au cours des 13 années suivantes, elle est montée sur 27 podiums de Coupe du monde, dont 12 victoires. Elle a également remporté deux titres de championnes du monde de la discipline.

Cai a participé à trois Jeux Olympiques, mais n’est pas encore montée sur le podium. Cette saison, elle a de nouveau remporté le globe de cristal, son septième depuis le début de sa carrière, ce qui fait d’elle une concurrente redoutable à l’approche des Jeux de Beijing 2022.

SU Yiming - snowboard

Su Yiming est entré dans l’histoire, en devenant le tout premier snowboardeur chinois à monter sur le podium en snowboard big air et slopestyle. Il est également le premier a avoir remporté le titre de big air en Coupe du monde.

Su a commencé le snowboard à quatre ans. Dix ans plus tard, il a rejoint l’équipe nationale et depuis, il ne fait que monter en puissance et briller dans toutes ses compétitions.

Lorsqu’il a remporté sa première étape de Coupe du monde de big air à Copper Mountain, il a exécuté une incroyable Cab 1800. Il est le plus jeune athlète du monde à avoir réussi cette figure en compétition.

Su n’est pas seulement une star sur les pistes, il est également une vedette devant la caméra. Il a participé à de nombreux films comme « La Bataille de la Montagne du Tigre » de Xu Ke en 2014.

SU Yiming

GENG Wenqiang - skeleton

GENG Wenqiang a débuté sa carrière sportive en tant que sauteur en longueur, avant de se tourner vers le skeleton. À PyeongChang 2018, il est devenu le premier skeletoneur chinois à participer aux jeux Olympiques d’hiver. Il est aussi le premier de la nation à être monté sur un podium de Coupe du monde, à La Plagne en 2020.

Lors de la saison 2021/22, Geng a fait partie des trois athlètes à avoir fait exactement le même temps à Innsbruck, montant ainsi tous les trois sur la plus haute marche du podium de cette étape de Coupe du monde. Avec cette victoire peu banale, il a par la même occasion remporté la toute première victoire de Coupe du monde de son pays.