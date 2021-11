Tout savoir sur la nouvelle épreuve des sauts par équipes mixtes

Les épreuves mixtes offrent un spectacle unique, une compétitivité à part et font partie des événements les plus excitants des Jeux Olympiques d'hiver. À Beijing 2022, il y en a neuf au programme, dont quatre nouvelles. Et pour la première fois, une épreuve mixte en ski acrobatique sera disputée, avec les sauts par équipes mixtes.

Le 10 février 2022, les premières médailles olympiques de l'histoire de cette épreuve vont être décernées. Un événement à ne pas rater. Les nations qualifiées vont se livrer une véritable bataille où la tactique, la technique, la créativité et les prises de risque vont faire la différence.

Format, programme, athlètes à surveiller : découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les bosses par équipes mixtes aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Jia Zongyang à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Le format de l'épreuve des sauts par équipes mixtes à Beijing 2022

Si l'épreuve de saut acrobatique par équipes mixtes fait ses débuts olympiques à Beijing 2022, elle est au programme de la Coupe du monde depuis la saison 2014-2015. En 2019, elle a fait son apparition aux Championnats du monde.

Chaque équipe est composée de trois skieurs avec au moins un homme et une femme. La composition exacte est laissée à l'appréciation de chaque nation qui peut choisir d'avoir deux femmes et un homme ou l'inverse. Les scores réalisés par chaque skieur sont additionnés et l'équipe qui obtient le plus grand total l'emporte. L'épreuve de saut par équipes mixtes est aussi simple que cela !

Aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, tous les Comités Nationaux Olympiques avec au moins une femme et un homme qualifiés pour les épreuves individuelles peuvent former un trio pour les sauts par équipes mixtes. Au moins huit équipes participeront à cette épreuve.

Où et quand suivre l'épreuve de saut acrobatique par équipes mixtes à Beijing 2022

L'épreuve de saut acrobatique par équipes mixtes aura lieu le 10 février 2022. La première finale commencera à 19h00 (heure locale). La seconde, durant laquelle se décidera le premier podium olympique de l'histoire de cette épreuve, débutera à 19h50 (heure locale).

Les résidents de Chine continentale pourront assister à la compétition au Genting Snow Park, le site qui accueillera la majorité des épreuves de snowboard et de ski acrobatique pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Les nouveautés des sauts par équipes mixtes expliquées par un olympien

Contrairement à la majorité des épreuves mixtes, les équipes qui vont participer au saut acrobatique n'auront pas le même nombre d'hommes et de femmes. Chaque nation va avoir la possibilité de choisir entre deux femmes et un homme ou une femme et deux hommes.

Vous devez penser que toutes les équipes vont opter pour deux hommes mais ça n'est pas toujours le cas. L'Australie a gagné deux médailles en Coupe du monde en faisant le choix inverse. En fait, miser sur deux femmes peut s'avérer être une excellente stratégie en fonction de l'homogénéité de l'équipe et des atouts des skieurs qui la composent.

« Si vous voulez de la cohérence, les femmes sont très régulières pour réussir des doubles », a expliqué Ashley Caldwell, trois participations aux Jeux Olympiques d'hiver, à TeamUsa.org.

Les figures des hommes ont tendance à être plus risquées, ce qui peut amener des chutes. Cela peut coûter cher dans une épreuve par équipes où chaque faute peut mettre fin aux espoirs de podium. Mais dans le même temps, prendre des risques est essentiel pour gagner des médailles en ski acrobatique. C'est à chaque équipe de trouver son équilibre.

Ashley Caldwell lors de sa troisième participation aux Jeux Olympiques d'hiver Photo de 2018 Getty Images

Les skieurs à suivre en saut acrobatique par équipes mixtes à Beijing 2022

Pour aller chercher le premier titre olympique de l'histoire du saut acrobatique par équipes mixtes, il faudra avoir une équipe très forte. Les Comités Nationaux Olympiques qui peuvent prétendre au statut de favori en arrivant à Pékin sont rares. Champion du monde en titre, le ROC est un sérieux prétendant. Avec Liubov Nikitina, Pavel Krotov et Maxim Burov, il possède des skieurs champions du monde en individuel lors des deux derniers Mondiaux.

Le ROC a aussi remporté le bronze mondial dans l'épreuve par équipes mixtes en 2019 avec Nikitina et Burov, et gagné sept médailles en Coupe du monde.

La Suisse est une force émergente. Championne du monde en 2019, puis vice-championne en 2021, la sélection helvétique est composée de Carol Bouvard, Noé Roth et Pirmin Werner qui a remplacé Nicolas Gygax cette année.

Enfin, la République populaire de Chine ne doit pas être sous-estimée. Encore plus à domicile. En ski acrobatique aux Jeux Olympiques d'hiver, toutes les médailles chinoises ont été glanées dans l'épreuve de saut (une en or, quatre en argent, six en bronze).

XU Mengtao est une sérieuse candidate pour apporter son expérience à la sélection chinoise. Médaillée d'argent à Sotchi 2014, elle a été championne du monde en 2013 et remporté la Coupe du monde à trois reprises (2018, 2019, 2020).

Dans l'épreuve masculine, JIA Zongyang a remporté le bronze à Sotchi 2014 et l'argent à PyeongChang 2018. Il a aussi été double champion du monde (2013 et 2015). QI Guangpu, quatre podiums planétaires et trois participations aux JO d'hiver, peut aussi espérer aider la République populaire de Chine à remporter ce titre inédit.