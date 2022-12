Cléopatre Darleux n’est pas une gardienne de handball comme les autres. Sur le terrain comme en-dehors, elle prend ses responsabilités. La joueuse qui avait donné naissance à son premier enfant en 2019 a joué un rôle décisif en finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, notamment en réalisant neuf arrêts face au ROC (25-30). Sa performance avait montré la voie aux handballeuses françaises pour décrocher le premier titre olympique de leur histoire. Autour de leur gardienne, elles ont construit ce succès sur leurs qualités défensives. Un style de jeu qui convient bien à Cléopatre Darleux. « En tant que gardienne de but, c'était plutôt agréable d'être dans une équipe qui aime défendre. Avec le jeu rapide, la défense est une grande partie de notre tactique alors en tant que gardienne, on est aussi la première attaquante. C'est un rôle particulier », a déclaré la native de Witthenheim a Olympics.com. Cette identité a permis aux Bleues d’atteindre la finale des trois derniers rendez-vous internationaux. Elles sont championnes olympiques, vice-championnes d’Europe et vice-championnes du monde en titre.

Seul le titre européen manque au palmarès de Cléopatre Darleux Les joueuses d’Olivier Krumbholz vont maintenant essayer d’étirer cette série de finales lors du Championnat d’Europe qui s’ouvre ce 4 novembre. Un quota olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sera attribué à l’équipe qui s’imposera. La France, qualifiée d’office en tant que pays-hôte, n’est pas concernée par cet enjeu. Les Tricolores abordent quand même cette compétition avec des ambitions élevées et l'objectif d'intégrer de nouvelles joueuses. « Le Championnat d'Europe est vraiment important. Il faut qu'on y aille avec l'envie d'aller au bout. C'est une opportunité de progresser et d'enchaîner de bons résultats pour emmagasiner de l'expérience avant notre objectif phare, les Jeux Olympiques de Paris 2024 », a expliqué Darleux, qui aura un rôle encore plus important à jouer avec l'absence de Laura Glauser, sa doublure depuis l'été dernier et la retraite d'Amandine Leynaud. Pour Cléopatre Darleux, l’objectif européen a une saveur particulière. C’est le seul titre qui manque à son palmarès en équipe nationale. Quand les Françaises avaient été sacrées à domicile en 2018, la gardienne était blessée. Elle avait été élue meilleure joueuse de la finale trois ans plus tard, mais c’est la Norvège qui avait été couronnée (20-22). La joueuse de Brest aurait pu faire de cette quête continentale une affaire personnelle, mais ce n’est pas le cas. Elle pense au collectif avant tout. Comme toujours, que ça soit en handball ou en-dehors. À LIRE AUSSI : Comment se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en handball

Pour Cléopatre Darleux, ses engagements sont plus importants que son palmarès Sur le terrain, elle ne joue pas seulement pour elle. Cléopatre Darleux a franchi un cap depuis la naissance d’Olympe, sa fille, en 2019. Cet heureux événement est synonyme d'épanouissement dans la vie personnelle, mais aussi de motivation dans sa carrière d’athlète. « Lors des premières années, quand je partais de la maison, je me disais que je n'avais pas le choix, qu'il fallait que je sois vraiment performante parce que je ne voulais pas partir pour rien. Ça m'a beaucoup aidée à performer, ça m'a vraiment boostée. » Cléo arrive à allier vie de famille heureuse et carrière d’athlète riche en succès et cherche à partager cette réussite pour inspirer les autres. La handballeuse défend son but mais surtout les valeurs qui lui sont chères. Elle a compris que les succès sportifs et leur médiatisation lui permettaient de transmettre les messages qui lui tiennent à cœur. « C'est vraiment important pour moi de transmettre mon expérience, de montrer une belle image de ce que peut être une sportive, une maman, une femme accomplie. J'ai envie de montrer aux jeunes que tout est possible qu'on peut être sportive de haut niveau, et avoir une vie épanouie », a expliqué l’auteure d’un livre à ce sujet.