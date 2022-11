Euro de handball féminin 2022 : Pauletta Foppa, 21 ans et déjà au sommet

En un match Pauletta Foppa a confirmé tout son potentiel. Et pas n’importe quel match. En finale des Jeux de Tokyo 2020, en 2021, elle a marqué sept buts à 100 % aux tirs.

Elle n’avait que 20 ans et venait de jouer un rôle important dans la quête du premier titre olympique de l’histoire de l’équipe de France de handball femmes.

Au plus haut-niveau, la Française venait de confirmer tout le bien qui était dit d’elle depuis plusieurs années : elle est une joueuse spéciale.

Née en décembre 2020, Pauletta Foppa est devenue la plus jeune handballeuse française à être sacrée championne d’Europe. C’était en 2018 et elle était à peine majeure. Deux ans plus tard, la joueuse de Brest a ajouté la médaille d’or olympique à son palmarès.

Et ce n’est que le début. Elle peut espérer dominer sa discipline pendant de nombreuses années et dès cet hiver, alors que les Bleues se préparent à affronter la Norvège en demi-finales de l'Euro de handball féminin 2022.

Mais qui est-elle ? D’où vient-elle et comment s’est-elle affirmée comme une prodige déjà couronnée de succès ?

Pauletta Foppa, une éclosion rapide

Pauletta Foppa est née à Amilly dans le Loiret, à quelques heures de Paris. Elle a débuté le handball à dix ans à l’école Villemandeur, dans la banlieue de Montargis.

Avec son mètre 77, elle était grande pour son âge. Pauletta Foppa a été la première à être choisie dans l’équipe de son école. À cette époque, Joel Recoules était son entraîneur. Même s’il était conscient qu’elle avait du talent, il ne pensait pas qu’elle allait être aussi forte, aussi vite.

« C’était évident qu’elle allait atteindre le haut-niveau. Mais nous étions loin de penser qu’elle pouvait être appelée en équipe de France aussi jeune. C’est quelque chose de très rare », a-t-il avoué à Archyde.com.

Pauletta Foppa a impressionné au niveau local puis à l’échelon régional. À seulement 16 ans, elle a rejoint Fleury Loiret Handball pour évoluer en deuxième division. Face à des joueuses deux fois plus âgées qu’elle, la pivot a mené son équipe à la promotion dans l’élite du handball hexagonal.

Elle a fait ses gammes dans les équipes de jeunes. En 2016, elle a été la meilleure buteuse, la meilleure joueuse et la meilleure pivot au Championnat méditerranéen au Monténégro.

Un an plus tard, elle a brillé avec le maillot bleu lors de l’Euro U17 2017 en Slovaquie. La Française a terminé la compétition avec une sélection dans l’équipe-type du tournoi.

Sa progression était telle que ce n’était pas vraiment une surprise quand elle a été appelée en sélection A par Olivier Krumbholz.

Pauletta Foppa a fait tomber des records

Brest, un des meilleurs clubs français en handball femmes a repéré son talent et l’a recrutée en 2018. En mai 2021, le club breton était le premier représentant français à se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions femmes. Et Pauletta Foppa n’y était pas pour rien.

À Brest, la pivot a été encadrée par des légendes du handball femmes comme la gardienne Cléopatre Darleux, la Slovène, Ana Gros, meilleure buteuse de la Ligue des Champions 2021, et l’arrière gauche Durdina Jaukovic.

Quand Pauletta Foppa a grandi, une de ses idoles était la Suédoise Bella Gullden. Et la Française a pu voir son modèle de près : elles ont joué ensemble à Brest.

« Quand je jouais avec les jeunes, on était en voyage en Roumanie pour découvrir le quotidien d’une joueuse professionnelle. On était à Bucarest et j’ai pris une photo avec elle parce que je la trouvais tellement forte. Je ne savais pas que deux ans plus tard, j’allais être dans la même équipe. J’ai retrouvé la photo et on en a rigolé », s’est rappelé l’internationale française dans une interview avec Handnews.

Pauletta Foppa a beaucoup appris au contact des grandes joueuses qu’elle a côtoyées à Brest.

Lors de l’Euro 2018, elle est devenue la plus jeune handballeuse française à participer à un grand tournoi international senior. Elle n’avait que 17 ans et 359 jours.

« On la suivait depuis un moment », disait Olivier Krumbholz au Télégramme avant la compétition.

« J’ai tenté le coup et ça a marché. Elle a progressé à chaque entraînement. Elle a beaucoup de qualité, de puissance et d’excellentes mains. »

Quatre buts et une médaille d’or ont fait d’elle la plus jeune Française à remporter un tournoi international.

Pauletta Foppa : le futur du handball français

Pauletta Foppa est déjà une cadre de l’équipe de France. Et elle semble capable d’endosser ce rôle pendant de nombreuses saisons encore.

Avec son expérience, elle n’a plus l’impression d’être de le « bébé » de l’équipe.

« C’est agréable de ne plus être la plus jeune », a-t-elle dit à l’EHF en 2021.

« Ça veut dire que je fais vraiment partie de l’équipe. Mais j’essaie de ne pas trop y penser. Je fais de mon mieux pour aider mon équipe quand je suis sur le terrain et je ne pense pas au reste. »

Ses récompenses individuelles prouvent son importance sur le terrain : meilleure pivot du Championnat d’Europe jeunes 2017, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, de la Ligue des Champions 2021 et meilleure jeune joueuse de la Ligue des Champions 2022.

Elle a été nommée pour le trophée de meilleure joueuse de l’année en 2021 aux côtés de stars comme Stine Oftedal, Kari Brattset Dale, Grace Zaadi ou de la future lauréate Sandra Toft. C’était une autre preuve de son talent.

Elle n’avait que 21 ans. Et c’est effrayant de se dire qu’elle n’est pas encore au sommet de sa carrière.

Le futur s’annonce brillant pour le handball féminin français et c’est en grande partie grâce à l’émergence de Pauletta Foppa.