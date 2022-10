Euro de handball féminin : Présentation, programme, joueuses à suivre et comment regarder en direct cette épreuve qualificative à Paris 2024

Le Championnat d’Europe féminin de handball 2022 se tient à Ljubljana, Celje, Skopje et Podgorica du 4 au 20 novembre. Le vainqueur de cette compétition obtiendra un quota pour les Jeux de Paris 2024 et rejoindra la France, déjà qualifiée en tant que pays-hôte.

Les Bleues vont tenter de récupérer le titre européen qu’elles ont gagné en 2018 avant de le céder à la Norvège en 2020. Elles sont championnes olympiques en titre et font figure de favorites au même titre que les Norvégiennes, les Suédoises ou les Danoises.

Joueuses à suivre, programme, groupes, qualification olympique et comment regarder : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’Euro 2022 de handball femmes.

Les joueuses à suivre au Championnat d’Europe féminin de handball

L’équipe de France se présente à l’Euro 2022 de handball femmes en tant que championne olympique, vice-championne d’Europe et vice-championne du monde en titre. Les Bleues peuvent compter sur Grace Zaadi Deuna, Laura Flippes et Pauletta Foppa qui avaient été élues dans l'équipe-type des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021 pour récupérer le titre qu'elles avaient gagné pour la première fois en 2018.

Cléopatre Darleux sera dans le but pour tenter de décrocher le seul titre qui manque à son palmarès en équipe nationale.

« La Norvège est toujours présente, c'est une nation qui arrive à avoir un niveau constant. Après, il y a d'autres équipes en pleine bourre comme le Danemark, les Pays-Bas ou l'Allemagne », a-t-elle avancé au moment d’évoquer les principaux adversaires des Tricolores dans une interview avec Olympics.com.

La Norvège est championne d’Europe en titre. Elle avait battu la France en finale de l’édition 2020 (22-20) et pourra compter sur Nora Mörk ou Stine Bredal Oftedal qui s’étaient illustrées au Danemark. Ces deux joueuses ont aussi participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021 au sein de l’équipe norvégienne médaillée de bronze.

La Norvège est l’équipe la plus titrée de l’histoire de l'Euro femmes avec huit sacres.

Lors de la dernière édition du Championnat d’Europe, les Croates avaient pris la troisième place et décroché la première médaille internationale de leur histoire. Camila Micijevic avait été leur meilleure buteuse avec 35 réalisations. Ana Debelic avait été élue dans l'équipe-type et sera une nouvelle fois une joueuse clé dans l'effectif de Nenad Sostaric. Elle a gagné la Ligue des Champions avec Kristiansand cette saison.

La Roumaine Cristina Neagu détient le record du nombre de buts inscrits dans l’histoire des Championnats d’Europe depuis 2018 et va tenter d’améliorer encore un peu plus sa marque. Elle en est à 264 buts avant l'édition 2022.

Les Danoises de la gardienne Sandra Toft, les Pays-Bas dans le sillage de Lois Abbingh ou la Suède avec Jamina Roberts sont aussi des prétendantes au podium et au quota olympique pour Paris 2024.

Le format du Championnat d’Europe féminin de handball

Seize équipes sont qualifiées pour la phase finale de l’Euro 2022 de handball femmes. Elles sont réparties en quatre groupes de quatre.

À l’issue du tour préliminaire, les trois premiers de chaque poule accèdent au tour principal. Deux groupes sont alors formés : le groupe I qui rassemble les qualifiés des groupes A et B et le groupe II qui rassemble les qualifiés des groupes C et D.

Les résultats des matchs du tour préliminaire entre équipes qualifiées pour le tour principal sont conservés. Les équipes jouent contre celles qu’elles n’ont pas encore affrontées. Dans chaque groupe du tour principal, les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales. Les troisièmes de chaque poule s’affrontent pour un match de classement.

Les vainqueurs des demi-finales accèdent à la finale et les perdants au match pour la médaille de bronze. L'équipe qui gagne la finale est sacrée championne d’Europe et obtient un quota pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Si c’est la France, le quota revient au finaliste car les Bleues sont déjà qualifiées en tant que pays-hôte.

Les groupes du Championnat d’Europe féminin de handball

Groupe A (à Ljubljana)

Norvège

Hongrie

Croatie

Suisse

Groupe B (à Celje)

Danemark

Suède

Slovénie

Serbie

Groupe C (à Skopje)

France

Pays-Bas

Macédoine du Nord

Roumanie

Groupe D (à Podgorica)

Pologne

Monténégro

Allemagne

Espagne

Le calendrier du Championnat d’Europe féminin de handball

4 au 9 novembre

Tour préliminaire à Ljubljana (Slovénie), Celje (Slovénie), Skopje (Macédoine du Nord), Podgorica (Monténégro)

10 au 16 novembre

Tour principal à Ljubljana et Skopje

18 novembre

Demi-finales et match pour la cinquième place à Ljubljana

20 novembre

Finales à Ljubljana

Le palmarès des Championnat d’Europe féminin de handball

2012 : Monténégro

2014 : Norvège

2016 : Norvège

2018 : France

2020 : Norvège

Comment regarder en direct le Championnat d’Europe féminin de handball

En France, l’intégralité de l’Euro 2022 de handball femmes sera diffusée sur beIN SPORTS. Des matchs de l’équipe de France pourraient être retransmis en clair en fonction de son parcours.