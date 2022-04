En route pour Paris 2024 : le système de qualification du handball expliqué

C’est à domicile, au Stade Pierre-Mauroy de Lille, que les équipes de France de handball vont tenter de défendre leur titre aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Alors que la France est déjà assurée d’avoir un quota dans chaque tournoi olympique en tant que pays-hôte, les autres pays auront besoin de se qualifier selon les modalités dévoilées par l’IHF. Le système de qualification sera similaire à celui des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec les Championnats du monde, les championnats continentaux et des Tournois de qualification olympique (TQO) comme principales étapes pour désigner les équipes qui vont essayer de prendre la place des Bleus sur la plus haute marche du podium.

Découvrez les réponses à toutes vos questions sur le système de qualification du handball pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Combien d’équipes vont participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en handball ?

Il y aura 12 équipes femmes et 12 équipes hommes en handball aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Elles seront composées de 14 joueurs pour un total de 336 handballeurs aux prochains JO.

Quel est le système de qualification pour Paris 2024 en handball ?

En tant que pays-hôte, la France possède automatiquement un quota pour le tournoi femmes et un quota pour le tournoi hommes.

L’équipe qui remportera le prochain Championnat du monde sera aussi directement qualifiée pour Paris 2024. Cette échéance aura lieu en 2023 pour les hommes (janvier) et pour les femmes (décembre). Si la France l’emporte, c’est le finaliste qui héritera du quota.

Quatre équipes par sexe seront qualifiées par le biais des épreuves continentales de qualification. Le champion d’Asie (qui inclue aussi l’Océanie), d’Afrique et d’Europe et l’équipe la mieux classée aux Championnats panaméricains seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les 12 quotas restants, six chez les femmes et six chez les hommes, seront décernés lors des Tournois de qualification olympique. Il y en aura trois chez les femmes et trois chez les hommes.

Quel est le format du tournoi olympique de handball à Paris 2024 ?

À Paris 2024, le format du Tournoi olympique de handball sera similaire à celui des éditions précédentes avec une phase préliminaire et une phase à élimination directe. Il y aura quand même une spécificité avec du handball presque tous les jours des JO, et plus encore.

Même si la cérémonie d’ouverture est prévue le 26 juillet, les premiers matchs de handball auront lieu deux jours plus tôt.

En réalité, sur toute la durée des Jeux Olympiques de Paris 2024, les seuls jours sans match de handball sont le 26 juillet, le 10 et le 11 août.

Dans cette discipline, les jours les plus importants seront le 8 et le 9 août. Toutes les médailles, femmes et hommes, seront décernées à ce moment-là.

Les joueurs et les équipes à suivre en handball à Paris 2024

La France sera indiscutablement l’équipe à battre. Chez les hommes, comme chez les femmes. Les Tricolores ont ramené deux médailles d’or des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Nikola Karabatic pourrait une nouvelle fois être le leader des Bleus. S’il est présent à Paris 2024, c’est une quatrième médaille d’or qu’il visera.

Chez les femmes, deux joueuses françaises seront particulièrement attendues : Grace Zaadi (élue dans l'équipe-type de Tokyo 2020) et Pauleta Foppa (élue dans l'équipe-type de Tokyo 2020 et des derniers Championnats du monde).

Mais pour les équipes de France, de nombreux rivaux vont se présenter sur la route du titre olympique.

La Suède, l’Espagne ou le Danemark seront de sérieux outsiders avec des joueurs comme Jim Gottfridsson, Alex Dujshebaev, Niklas Landin ou Mikkel Hansen.

Du côté des femmes, la Norvège pourra compter sur certaines des meilleures joueuses de la planète comme Stine Bredal, Katrine Lunde (la meilleure gardienne à Tokyo 2020) ou Kari Brattset. De quoi en faire un sérieux prétendant à la médaille d’or.

Les moments clés des qualifications de handball pour Paris 2024